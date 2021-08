Dopo giorni di attesa, nelle scorse ore, è arrivata l'ufficialità tramite il sito della Juventus: il centrocampista classe '98 Manuel Locatelli è un nuovo giocatore bianconero. Il calciatore, fresco campione d'Europa con la nazionale, arriva dal Sassuolo.

Locatelli è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus, arriva in prestito biennale con obbligo di riscatto

Nella giornata di ieri è quindi arrivata la tanto attesa ufficialità del passaggio di Manuel Locatelli dal Sassuolo alla Juventus, che ha annunciato l'affare sui propri canali ufficiali.

Il centrocampista classe '98 arriva a Torino in prestito biennale, con un riscatto incondizionato legato a bonus pressoché sicuri. "Il sogno di una vita", ha scritto il giocatore all'annuncio via Instagram del nuovo club.

Massimiliano Allegri ha quindi a disposizione un nuovo elemento per il suo centrocampo, ossia il reparto che ha avuto più problemi lo scorso anno con Pirlo in panchina. Nell'amichevole di oggi tra la Juventus e la formazione Under 23, si potrà già vedere Locatelli in campo per uno spezzone di partita.

Il giocatore potrebbe poi trovare spazio anche all'esordio in campionato domenica contro l'Udinese, dato che mancheranno Arthur e McKennie: il primo è infortunato, l'altro squalificato.

Dopo Locatelli obiettivo Pjanic per il centrocampo

Con l' arrivo di Locatelli, Ramsey dovrebbe tornare nella sua posizione naturale, ma non è detto che il mercato della Juventus sia finito qui. Si sta cercando infatti un altro centrocampista, il nome ricorrente in questi ultimi giorni è quello di Miralem Pjanic, il bosniaco tornerebbe volentieri a Torino, dove riabbraccerebbe Allegri e i suoi vecchi compagni.

Il problema principale pare essere relativo all'entità del suo ingaggio: il centrocampista in Spagna percepisce otto milioni, una cifra troppo alta per le casse della Juventus. Qualora il giocatore decidesse di ridursi di almeno un paio di milioni lo stipendio allora l'operazione potrebbe concludersi in maniera positiva.

Intanto pare sempre più probabile la permanenza in bianconero di Paulo Dybala: la "Joya" sarà al centro del progetto tecnico di Allegri, che punta molto sull'attaccante argentino, che con Ronaldo e Morata dovrebbe comporre il tridente bianconero per la nuova stagione.

Il rinnovo del contratto (in scadenza attualmente il 30 giugno 2022) sarebbe sempre più vicino: si dovrebbe chiudere con un accordo sulla base di 10 milioni più bonus fino al 2026.