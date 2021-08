L'imminente addio di Cristiano Ronaldo ha scombussolato il Calciomercato della Juventus. Con la partenza del portoghese, vicino al ritorno in Inghilterra, la Vecchia Signora è alla caccia del sostituito.

I bianconeri puntano a un profilo giovane e tra i nomi più gettonati c'è quello di Moise Kean, che dopo il prestito al Psg, è ritornato all'Everton dove però potrebbe restare ancora per poco. Infatti, la società bianconera vorrebbe riportare l'attaccante italiano a Torino, dove aveva collezionato 13 presenze e 6 gol nella stagione 2018-19 (mentre il suo debutto era avvenuto nel 2016-17) proprio con Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese vorrebbe il ritorno del classe 2000, così da completare il reparto offensivo; la trattativa può entrare definitivamente nel vivo attraverso un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Il ritorno di Kean alla Vecchia Signora sarebbe quindi effettivamente possibile.

Lo stesso Allegri durante la conferenza di Juventus-Empoli ha parlato del giovane attaccante, dichiarando: "È già stato alla Juventus. Pensiamo alla partita di domani e poi ci concentreremo sul mercato".

Il nuovo attacco bianconero

La partenza del fenomeno portoghese ha rimescolato anche le gerarchie in attacco, dove adesso il punto fermo sarà certamente Paulo Dybala. La Joya dopo una stagione non troppo esaltante è pronto a riprendersi la scena e ritornare a essere il faro della Juventus, come nelle stagioni prima dell'arrivo del portoghese.

Dopo l'ottima prestazione contro l'Udinese, condita da un gol ed un assist, il numero 10 bianconero sarà confermatissimo anche contro l'Empoli. Accanto a lui dovrebbe giocare Alvaro Morata che nella prima partita non ha certamente brillato e cerca l'immediato riscatto.

Non ci sono dubbi sull'impiego di Federico Chiesa che ritornerà nel suo ruolo originario, quello di esterno sinistro.

L'ex della Fiorentina sarà una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Allegri, vista anche la sua duttilità nel 4-3-3 ma anche nel 3-5-2 da quinto a tutta fascia. Discorso simile anche per Juan Cuadrado che ormai è diventato uno dei veterani della Vecchia Signora e si appresta a vivere una stagione da protagonista.

Infine, Dejan Kulusevski potrebbe essere la carta a sorpresa di Allegri nella prossima partita, ma addirittura nell'intero arco del campionato.

Il giovane esterno svedese nel pre-campionato, è stato provato in varie posizioni, anche da "falso nueve" nel tridente con Dybala e Chiesa. Chissà che questa non possa essere una nuova soluzione per la Juventus, in attesa del sostituto di Cristiano Ronaldo.