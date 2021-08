Giorni di intense trattative per il Crotone. La formazione calabrese ha ufficializzato in queste ultime ore l'arrivo a titolo definitivo del centrocampista Godfred Donsah dal Bologna.

Sempre in entrata, gli squali starebbero per accogliere i difensori Simone Canestrelli dall'Empoli e Nehuén Mario Paz dal Bologna.

Invece, per quanto concerne il mercato in uscita, la dirigenza rossoblu sarebbe in attesa di offerte convincenti per cedere il difensore Luca Marrone e l'attaccante Junior Messias.

Crotone, arriva Donsah

Dopo due stagioni in prestito all'estero, la carriera del centrocampista Godfred Donsah proseguirà in Italia con la maglia del Crotone.

L'ormai ex calciatore del Bologna ha siglato un contratto biennale con gli squali con scadenza fissata al 30 giugno 2023.

Sulle tracce del mediano 25enne, oltre ai calabresi, c'erano due formazioni di Serie A come Empoli e Venezia. Nell'ultimo campionato Donsah ha giocato con la maglia del Caykur Rizespor, collezionando 24 presenze con 1 rete.

Già arrivato a Crotone, il centrocampista ghanese si metterà agli ordini del tecnico Francesco Modesto in vista del prossimo match contro il Cittadella.

Crotone, tempo di cessioni

Non solo arrivi ma anche addii tra le fila dei calabresi. Nei prossimi giorni dovrebbero andare via il difensore Luca Marrone e l'attaccante Junior Messias. Per l'ex Hellas Verona le destinazioni più probabili portano al Monza in Serie B o al Bari in terza serie.

Il Crotone però sarebbe disposto a vendere il centrale torinese solo a titolo definitivo.

Per quanto riguarda Messias, si sarebbe ancora in attesa di offerte congrue al valore del calciatore, e al momento il Torino sarebbe la squadra maggiormente interessata. Più defilate, invece, ci sarebbero altre tre società di Serie A come Napoli, Fiorentina e Milan.

Il club di Urbano Cairo avrebbe offerto per il cartellino circa 8 milioni di euro, ma gli squali avrebbero richiesto non meno di 10 milioni per concludere la trattativa.

Le altre operazioni dei rossoblu

In uscita, tra le fila del Crotone, potrebbero esserci anche il centrocampista Niccolò Zanellato e l'esterno Andrea Rispoli.

Per il primo rimarrebbe percorribile la pista Monza.

Invece, in merito a Rispoli, potrebbe ripresentarsi com'era già accaduto durante lo scorso mercato invernale la possibilità di una cessione a titolo definitivo allo Spezia in Serie A.

In partenza ci sarebbe anche il giovane centrocampista Zak Ruggiero, rientrato dal prestito alla Pro Sesto: potrebbe passare alla Virtus Francavilla con la stessa formula. Da valutare, infine, le posizioni dell'attaccante Giuseppe Borello e del centrocampista Giovanni Bruzzaniti che potrebbero essere girati in prestito.