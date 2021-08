Era nell'aria ma ora è ufficiale. Il Manchester United ha chiuso la trattativa per Cristiano Ronaldo. I Red Devlis hanno battuto sul filo di lana i cugini del City, accaparrandosi le prestazioni del fuoriclasse portoghese che dopo le esperienze alla Juventus ed al Real Madrid, ritorna all'Old Trafford.

La trattativa si è sbloccata sulla base di 25 milioni di euro, la cifra che la Juventus richiedeva per il talento di Maderia; a Cr7, un contratto biennale a 30 milioni all'anno.

Il City si era ormai defilato dopo aver compreso l'inserimento dello United per l'ex attaccante della Juventus.

Un acquisto stellare per la formazione di Manchester, che dopo anni di delusioni, può finalmente rilanciarsi in Inghilterra ma anche in Europa, diventando così un'ottima pretendente per la conquista della Champions League, terreno di caccia del portoghese.

Manchester United, attacco stellare

Con l'acquisto di Cr7, lo United ha tantissime alternative in attacco che permetteranno all'alternatore Solskjaer di competere in tutte le competizioni.

In questa stagione, i Red Devils hanno acquisto Jadon Sancho dal Borussia Dortmund che è andato a puntellare un organico già ricco e formato da tantissimi giocatori di qualità come Bruno Fernandes, Pogba, Rashford, Cavani.

Nel 4-2-3-1 di Solkjaer, il portoghese può giocare sia come esterno che come trequartista, alle spalle di Cavani.

Inoltre, ritrova alcuni compagni di nazionale come Bruno Fernandes, faro dello United e che potrà aiutarlo a siglare tantissime reti.

Adesso la formazione inglese avrà l'obbligo di lottare per il titolo con City, Chelsea e Liverpool che partivano in avanti rispetto ai Diavoli Rossi. Ma adesso con il ritorno di Cristiano, la Premier assume un valore ancora maggiore ed è pronta a regalare tantissime emozioni.

Ronaldo, ritorno alle origini

Cristiano Ronaldo è ritornato alle origini, dove tutto è cominciato. Il 13 agosto del 2003 passava dallo Sporting allo United per una cifra attorno ai 15 milioni di euro e nel giro di poco tempo, è subito diventato l'idolo della tifoseria assieme a Wayne Rooney.

Con la formazione inglese, Ronaldo conquista tantissimi trofei, a partire dalla Champions contro il Chelsea, dove segnò l'iniziale vantaggio per l'undici di Sir Alex Ferguson.

In Inghilterra, ha conquistato: tre Premier League, due Coppe di Lega ed un Community Shield. Inoltre, è riuscito a raggiungere traguardi importanti anche dal punto di vista personale con la conquista del Pallone D'Oro e della Scarpa D'Oro.

Insomma, Cr7 torna nel tempio dove è divenuto grande ed è pronto a riportare lo United sul tetto d'Inghilterra e d'Europa.