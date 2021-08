Seconda vittoria consecutiva per l'Inter di Simone Inzaghi che batte il Verona: al Bentegodi, nell'anticipo della seconda giornata di Serie A, i nerazzurri si impongono per 3-1 grazie alle reti di Lautaro e Correa, autore di una doppietta, dopo che Ilic aveva portato in vantaggio i veneti.

Le azioni salienti

Per quanto concerne le formazioni, Inzaghi conferma il suo 3-5-2 con il tandem offensivo formato da Dzeko e Lautaro. Mentre il 3-4-2-1 è stato il modulo di Di Francesco, con Barak nel ruolo di falso nueve, sostenuto ai lati da Zaccagni e dal classe 2002 Cancellieri.

L'Inter nella prima frazione non crea molto e si rende pericolosa in poche occasioni, la principale è del "Toro" Martinez, stoppato dal grande intervento di Montipò che devia in calcio d'angolo.

Il Verona tiene bene il campo e, anche grazie al pressing sulla linea difensiva nerazzurra, trova il vantaggio con Ilic che sfrutta l'errore di Handanovic e con uno "scavetto" batte il portiere nerazzurro, firmando l'1-0 per i padroni di casa: terzo centro in Serie A per il giovane centrocampista ex City, secondo all'Inter. Al calar della prima frazione, contropiede dei nerazzurri che si conclude con il colpo di testa di Barella che però termina a lato.

Nella ripresa, esce dagli spogliatoi un'Inter totalmente diversa che trova subito il pareggio con Lautaro, che sfrutta la sponda di Dzeko e batte Montipò, firmando l'1-1.

Inzaghi si gioca la carta Correa negli ultimi 15 minuti di gioco e il "Tucu" timbra subito il cartellino: l'ex attaccante della Lazio sfrutta il grande cross di Darmian e batte Montipò, firmando il sorpasso nerazzurro.

Nel finale, il Verona cerca il pareggio, ma lascia ampi spazi alla compagine di Inzaghi che chiude il discorso ancora con Correa, il quale con un diagonale di sinistro batte Montipò, siglando la sua personale doppietta e chiudendo la sfida sul definitivo 3-1.

Ottime indicazioni per Inzaghi, da Correa ma anche da Vidal, che è entrato nella ripresa e ha offerto un'ottima prova di quantità ma anche di qualità.

Correa, debutto da sogno

Voluto fortemente da Inzaghi, il "Tucu" ha subito offerto una prestazione di altissimo livello.

Nonostante la cessione di Lukaku, l'Inter è riuscita a sostituire il belga nel migliore dei modi con due attaccanti di assoluto livello: Dzeko, che ha contribuito alla prima rete di Lautaro, e soprattutto Correa, che ha deciso la sfida del Bentegodi.

L'attacco interista ora è stato completato e adesso offre varie soluzioni al neo tecnico Inzaghi, per provare a confermarsi in Italia ed essere competitivi anche in Champions League.

A fine gara, si è espresso proprio il "Tucu" Correa che ha rimarcato la propria felicità nel far parte del gruppo Inter: "Sognavo di essere qui all'Inter. Tutti i compagni mi accolto benissimo, come se fossi qui da tanto tempo. Possiamo andare lontano, c'è tantissima qualità in questo gruppo".