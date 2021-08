La Serie A 2021/2022 nel venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 agosto torna in campo per la seconda giornata di campionato. I vari match previsti nel corso del fine settimana, saranno trasmessi in diretta televisiva tutti sulla piattaforma streaming Dazn, ma alcuni incontri che saranno trasmessi anche sui canali a pagamento di Sky. Per le partite di Napoli e Juventus, in particolare, bisognerà essere abbonati alla piattaforma Dazn per vederle in rigorosa diretta tv.

Serie A 2021/2022, il calendario della seconda giornata del 27-28-29 agosto

Nel dettaglio, il calendario della seconda giornata di Serie A 2021/2022, prevede che si partirà venerdì 27 agosto alle ore 18:30 con l'incontro tra Udinese e Venezia, trasmesso solo su Dazn mentre alle 20:45 sarà la volta di Verona-Inter che potrà essere seguito live anche sui canali a pagamento di Sky.

Sabato 28 agosto, invece, alle ore 18:30 sono in programma due partite: Atalanta-Bologna e Lazio-Spezia. Entrambe saranno visibili soltanto sulla piattaforma streaming.

A seguire, poi, alle 20:45 sarà la volta di Fiorentina-Torino e Juventus-Empoli. Mentre la prima potrà essere vista sia su Dazn che sui canali Sky, il match dei bianconeri di questa seconda giornata di campionato invece sarà visibile soltanto sulla piattaforma Dazn.

Juventus, Napoli e Roma visibili in diretta solo su Dazn

Domenica 29 agosto si inizierà alle 18:30 con Genoa-Napoli e Sassuolo-Sampdoria. Il match dei partenopei sarà visibile solo su Dazn, mentre quello della Sampdoria si potrà vedere anche in diretta su Sky.

In serata, alle ore 20:45, sono in programma i due posticipi della seconda giornata di campionato.

A scendere in campo saranno: Milan-Cagliari e Salernitana-Roma, entrambe visibili solo su Dazn.

Le trasmissioni in chiaro sulla seconda giornata di Serie A 2021/22

Tra i volti di Dazn che, anche quest'anno racconteranno il campionato di calcio di Serie A 2021/22, è confermata la presenza di Diletta Leotta, la quale continuerà ad essere l'inviata di punta sui vari campi di calcio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'emittente quest'anno potrà contare anche sulla presenza della collega Giorgia Rossi, che ha lasciato Mediaset per passare a Dazn.

Per quanto riguarda, invece, gli appuntamenti in chiaro per seguire questa seconda giornata di campionato di Serie A, è confermato quello con La domenica sportiva, in onda domenica sera su Rai 2 e quello con Pressing, il programma di Rete 4 che anche il 29 agosto sarà trasmesso nella fascia di prima serata, a partire dalle 21:50 circa.