Cresce l'attesa per il ritorno del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. Mancano ormai meno di dieci giorni al fischio d'inizio della prima giornata di questa nuova stagione.

La prima squadra a scendere in campo sarà l'Inter, campione di Italia, che affronterà la sfida contro il Genoa. Occhi puntati anche sulla Juventus che affronterà la sfida contro l'Udinese. Per quanto riguarda la programmazione tv, invece, i match di campionato quest'anno si divideranno tra Dazn e Sky.

Serie A 2021/2022, il calendario della prima giornata del 21-22-23 agosto

Nel dettaglio, il calendario della prima giornata ufficiale di Serie A 2021/2022, prevede che si partirà sabato 21 agosto con gli anticipi.

Alle ore 18:30 aprirà le danze l'Inter di Simone Inzaghi, impegnata nel match contro il Genoa. Nella stessa fascia oraria si giocherà anche il match tra Verona e Sassuolo.

Entrambi gli incontri di sabato pomeriggio, potranno essere seguiti in diretta soltanto sulla piattaforma streaming Dazn.

La gara della Juventus in diretta solo su Dazn

Alle ore 20:45, invece, sarà la volta di Empoli-Lazio che potrà essere seguita in streaming su Dazn ma anche in diretta tv sui canali Sky.

Sempre nella serata di sabato 21 agosto, sarà anche la volta di Torino-Atalanta, visibile soltanto sulla piattaforma Dazn.

Domenica 22 agosto alle ore 18:30 sarà poi la volta di Bologna-Salernitana e Udinese-Juventus. Il primo match sarà visibile sia su Sky che su Dazn, mentre quello dei due club bianconeri sarà trasmesso live solo sulla piattaforma streaming Dazn.

Napoli e Roma visibili in diretta solo su Dazn

In serata, alle ore 20:45, sarà la volta di altri due match: Napoli-Venezia e Roma-Salernitana e anche in questo caso i due incontri saranno visibili in diretta solo agli abbonati di Dazn.

Il calendario della prima giornata di Serie A 2021/2022, si concluderà lunedì 23 agosto con le ultime due partite in programma.

Alle ore 18:30 sarà la volta di Cagliari-Spezia visibile solo su Dazn e poi in serata, alle 20:45 si giocherà Sampdoria-Milan visibile su entrambe le due piattaforme.

La prima giornata di Serie A 2021/2022, gli appuntamenti tv in chiaro Rai-Mediaset

Per quanto riguarda la programmazione delle trasmissioni calcistiche in chiaro per questa prima giornata di Serie A 2021/2022, va segnalato l'appuntamento speciale con la trasmissione "Pressing", in onda eccezionalmente in prime time su Rete 4.

La messa in onda del programma curato dalla redazione di Sport Mediaset, è fissata per domenica 22 agosto a partire dalle 21:20 circa: seguirà in diretta le partite in campo a quell'ora e farà anche un riassunto dei match che si sono giocati nel corso del weekend.

Su Rai 2, invece, riprenderà l'appuntamento con la storica trasmissione La domenica sportiva, che tornerà in onda in seconda serata per raccontare tutte le emozioni di questa prima giornata di campionato.