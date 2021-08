L'Inter si trova a dover fare i conti con l'addio di Romelu Lukaku, che sarà ceduto al Chelsea per 115 milioni di euro, e per questo motivo è alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato. Già serviva un innesto prima della partenza di Big Rom e per questo motivo i nerazzurri ora sono alla ricerca di almeno due elementi di spessore che possano dare delle garanzie dal punto di vista del rendimento al nuovo allenatore, Simone Inzaghi. Praticamente fatta per Edin Dzeko, con il centravanti bosniaco che domani potrebbe anche sostenere le visite mediche, il club meneghino avrebbe trovato un'intesa di massima anche per Duvan Zapata.

Accordi con Dzeko e Zapata

L'Inter è alla ricerca di rinforzi in attacco per non far rimpiangere Romelu Lukaku, anche se la cosa appare quasi impossibile. Il primo colpo per il reparto avanzato dovrebbe essere Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è in vacanza in Croazia e, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, domani potrebbe sbarcare direttamente a Milano per sostenere le visite mediche prima di apporre la firma su un contratto biennale che prevede 5,5 milioni di euro a stagione. La Roma, dal proprio canto, dovrebbe lasciarlo andare in cambio di un piccolo indennizzo da 2 milioni di euro che gli permetterà di non realizzare una minusvalenza.

Anche per Duvan Zapata sarebbero stati fatti passi avanti.

Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, ci sarebbe la data anche per la chiusura dell'acquisto del centravanti colombiano, che potrebbe arrivare a Milano nella giornata di giovedì. In entrambi i casi, il club meneghino avrebbe l'intesa di massima per metterli subito a disposizione del nuovo allenatore, Simone Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro, infatti, li ha chiesti nell'immediato per poterli schierare già all'esordio in campionato sabato 21 agosto, alle ore 18:30, allo stadio Meazza contro il Genoa.

Le cifre degli affari

Per Dzeko l'esborso sarà ridotto al minimo, non più di 2 milioni di euro, mentre servirà un investimento più pesante per l'acquisto di Duvan Zapata.

L'Atalanta ha sempre valutato il centravanti colombiano almeno 40 milioni di euro, ma l'Inter potrebbe riuscire ad arrivare alla fumata bianca per 30-35 milioni di euro più bonus. Due colpi che, però, escluderebbero l'arrivo di Joaquin Correa, attaccante argentino valutato dalla Lazio 30 milioni di euro ma, a quanto pare, dietro nelle gerarchie. Contro il Genoa, dunque, in campo potrebbero esserci Zapata e Dzeko, con Sanchez e Satriano prime alternative visto che Lautaro Martinez salterà la sfida contro i rossoblu essendo squalificato.