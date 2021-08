Il Milan si prepara ad affrontare la nuova stagione anche se Stefano Pioli spera che le ultime settimane di Calciomercato possano regalargli qualche altro rinforzo. I rossoneri devono ancora sostituire Hakan Calhanoglu e la sensazione è che il reparto avanzato sia quello in cui avverranno gli ultimi innesti. Nelle ultime ore ha destato scalpore la rottura tra Lionel Messi e il Barcellona, con il fuoriclasse argentino che sarebbe pronto ad approdare al Paris Saint Germain. Proprio dal club transalpino potrebbe arrivare il rinforzo per il Milan, poiché Maurito Icardi potrebbe lasciare il PSG per ritornare in serie A.

Calciomercato Milan, Icardi è un'opportunità per ringiovanire l'attacco

Le qualità di Maurito Icardi non sono di certo da scoprire, poiché l'argentino è un bomber dal sicuro affidamento e lo ha dimostrato in qualsiasi club abbia giocato. L'arrivo di Messi obbligherebbe il Psg a valutare i possibili esuberi nel reparto offensivo e l'argentino potrebbe essere ceduto per lasciare spazio all'ex fuoriclasse blaugrana.

Secondo le ultime informazioni, la moglie e agente dell’attaccante argentino Wanda Nara da almeno un anno sta spingendo per tornare in Italia e Milano sarebbe la sua meta ideale per questioni lavorative. È certamente da escludere la pista che porterebbe Icardi nell'altra sponda di Milano, dunque l'unica ipotesi in ballo sarebbe quella di un trasferimento al Milan.

La batteria di attaccanti rossoneri è composta da Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, che non sono propriamente due giovincelli, dunque l'acquisto di Icardi potrebbe ringiovanire un attacco che dovrà affrontare diverse partite avendo il Milan ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League.

Il nazionale argentino, secondo il portale transfertmarkt, è valutato 40 milioni di euro con i rossoneri che starebbero tentando la strada di un'offerta che preveda un prestito con diritto di riscatto fissato a quella cifra.

Durante la sua parentesi in Ligue 1, Icardi ha giocato 41 partite realizzando 20 gol e 7 assist, dunque risultando decisivo per la propria squadra quasi in tutte le partite disputate. Nella passata avventura in Serie A tra Inter e Sampdoria, invece, ha disputato 219 partite mettendo a segno 121 reti e regalando 30 assist. Anche il suo bottino in Champions League è di tutto rispetto avendo realizzato praticamente una rete ogni due partite giocate.

La dirigenza rossonera starebbe dunque tentando la via del prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni. Sembrerebbe anche che Icardi possa essere disponibile ad accettare un contratto che gli garantisca 6 milioni di euro l'anno.