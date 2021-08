Si sarebbero arenate le trattative col Manchester United per il ritorno di Diogo Dalot e con il Real Madrid per Alvaro Odriozola e così il Milan avrebbe pensato di virare su una soluzione "italiana" per la fascia destra. I rossoneri avrebbero infatti contattato la Roma per Alessandro Florenzi, fresco campione d'Europa con la nazionale azzurra e fuori dai progetti tattici dell'allenatore José Mouriho per la squadra capitolina.

Dopo i primi confronti, le parti starebbero per arrivare ad un accordo. Pare che inizialmente la Roma avesse manifestato al Milan la sua volontà di cedere Florenzi a titolo definitivo, un'opzione che non sarebbe risultata gradita ai dirigenti della società meneghina.

La contro-proposta del club lombardo sarebbe stata un prestito con diritto di riscatto.

L'intesa sarebbe stata trovata sulla base sì di un prestito, ma con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni come, ad esempio, la qualificazione della squadra di Pioli alla Champions League 2022-2023 e il raggiungimento di uno specifico numero di presenze da parte dell'esterno capitolino. Il calciatore, dal canto suo, si sarebbe detto lieto di iniziare una nuova esperienza con il "Diavolo rossonero".

Florenzi starebbe già pensando al nuovo numero di maglia

Milan e Roma starebbero dunque intensificando i contatti per chiudere positivamente l'operazione Florenzi. Al momento i due club dovrebbero ancora sistemare alcuni particolari come, ad esempio, quelli riguardanti le cifre sia del prestito che del riscatto che poi permetterebbe ai rossoneri di acquisire a titolo definitivo il cartellino dell'esterno destro 30enne.

Florenzi starebbe soltanto attendendo il via libera per partire per Milano. Il calciatore avrebbe già accettato la corte del Milan e pare stia già riflettendo sul nuovo numero di maglia da indossare quando verrà ufficializzato il suo passaggio alla squadra rossonera. Il nazionale azzurro, infatti, avrebbe intenzione di mettere da parte il numero 24 che lo ha accompagnato in questi ultimi anni di carriera per archiviare soprattutto il recente passato che non lo ha visto più protagonista con la maglia della Roma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nelle ultime due stagioni, infatti, il club giallorosso lo ha dapprima "dirottato" in prestito al Valencia e poi al Paris Saint-Germain.

In casa Milan, l'allenatore Pioli avrebbe dato il suo benestare alla trattativa per Florenzi. Questi, infatti, sarebbe apprezzato per la sua duttilità sulla corsia di destra, dove può giocare sia da esterno basso difensivo, sia come ala destra offensiva.

Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti affinché Alessandro Florenzi possa indossare la seconda maglia in Serie A dopo quella della Roma. Il suo passato al Crotone è infatti legato al campionato di Serie B.