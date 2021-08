L'Inter è alla ricerca di un altro rinforzo nel reparto avanzato dopo l'acquisto di Edin Dzeko, arrivato a parametro zero dalla Roma con un bonus di 2 milioni di euro in caso di qualificazione in Champions League. Il centravanti bosniaco non sarà l'unico innesto, visto che la società nerazzurra ha il difficile compito di non far rimpiangere Romelu Lukaku, ceduto al Chelsea per 115 milioni di euro. L'ultimo nome finito nel mirino del club meneghino è quello del centravanti olandese del Wolfsburg, Wout Weghorst, che ha caratteristiche molto simili a quelle di Dzeko, essendo un bomber d'aria di rigore, molto fisico, grazie alla sua altezza di 1,98 centimetri.

Inter su Weghorst

L'Inter avrebbe messo nel mirino Wout Weghorst per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. L'attaccante olandese è finito sul taccuino dei dirigenti in questi ultimi giorni, stando a quanto riportato da Sky Sport, anche per le difficoltà ad arrivare ai due principali obiettivi, Duvan Zapata e Joaquin Correa. L'Atalanta continua a chiedere 40 milioni di euro e non libererà il centravanti colombiano senza aver trovato un sostituto, cosa che al momento non è avvenuta. Anche le richieste della Lazio sono considerate troppo alte, visto che i biancocelesti per il fantasista argentino chiedono tra i 30 e i 35 milioni di euro più bonus.

Da qui l'idea di piombare sull'attaccante del Wolfsburg.

Il classe 1992 ha dimostrato di essere molto prolifico negli ultimi anni e solo nell'ultima stagione ha messo a segno venti reti e collezionato otto assist in trentaquattro partite di Bundesliga, trascinando il club alla conquista di un piazzamento in Champions League. Al bottino si aggiungono anche tre gol realizzati in Coppa di Germania e due in Europa League.

Numeri importanti per un giocatore che si contenderebbe la maglia da titolare con Edin Dzeko, al fianco di Lautaro Martinez.

La richiesta del Wolfsburg

Le cifre in ballo sembrano essere decisamente più basse rispetto a quelle paventate per i vari Duvan Zapata e Joaquin Correa. Il Wolfsburg, infatti, valuta Wout Weghorst per una cifra complessiva tra i 15 e i 18 milioni di euro.

L'Inter, comunque, pur potendosi permettere un investimento di questo genere, vorrebbe provare ad inserire nell'affare una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico e realizzare anche una plusvalenza, liberandosi di un elemento fuori dal progetto Inzaghi. Nell'affare potrebbe essere inserito uno tra Valentino Lazaro e Eddie Salcedo, valutati entrambi 10 milioni di euro. Si è vociferato anche di Ivan Perisic, ma il croato ormai sembra essere fuori mercato, anche perché sarebbe difficile trovare un sostituto all'altezza in questi ultimi giorni di mercato.