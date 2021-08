Giorni di trattative per il Crotone che nella mattinata del 17 agosto ha ufficializzato l'arrivo in prestito dell'esterno Marco Sala dal Sassuolo e dell'attaccante Mirko Maric dal Monza. Gli squali, reduci dal successo di Coppa Italia contro il Brescia, starebbero provando a stringere i tempi per regalare un rinforzo in attacco al tecnico Francesco Modesto. Il nome che circola con insistenza sarebbe quello di Roberto Insigne, accostato già nei giorni scorsi agli squali: per lui il Crotone avrebbe rilanciato una nuova offerta nei confronti de Benevento.

In uscita sarebbe invece il difensore Luca Marrone sarebbe corteggiato da Bari e Monza.

Crotone, si cerca qualità per l'attacco

Per rinforzare il reparto avanzato il Crotone starebbe provando a portare a segno un acquisto di categoria. Il nome sulla lista del direttore sportivo Beppe Ursino sarebbe quello di Roberto Insigne, calciatore del Benevento. Il calciatore ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 con il club sannita, quindi sarebbe un'occasione di mercato per i calabresi che starebbero provando a convincere il club del presidente Oreste Vigorito rilanciando la propria offerta. A Crotone Roberto Insigne arriverebbe a titolo definitivo.

In uscita potrebbe esserci invece Emmanuel Riviere, ancora fermo dopo le sfide svolte con la nazionale del Martinica, un calciatore ambito in Serie B dall'Ascoli e dal Vicenza.

Marrone verso l'addio

In uscita, oltre a Niccolò Zanellato prossimo al passaggio al Monza, potrebbero esserci anche il centrocampista Jacopo Petriccione, seguito dal Vicenza, e soprattutto il difensore Luca Marrone. Per l'ex Juventus sarebbe forte l'interesse del Monza, anche se nelle ultime ore a effettuare un sondaggio esplorativo sarebbe stato il Bari, in Serie C.

Dopo due stagioni il difensore sarebbe prossimo a congedarsi dal Crotone, da qui anche la sua esclusione nel match di Coppa Italia contro il Brescia.

Al suo posto a Crotone potrebbe arrivare l'uruguaiano Gaston Silva in uscita dall'Huesca, ma già in passato in forza al Torino in Serie A.

Le altre possibili operazioni del Crotone

Nelle prossime ore il Crotone dovrebbe ufficializzare l'arrivo in prestito dal Napoli dell'estremo difensore Nikita Contini. Sempre in entrata gli squali starebbero seguendo l'evolversi della vicenda di Marco Mancosu in quel di Lecce. Il centrocampista offensivo, in rottura con la società giallorossa, sarebbe seguito sia dal Crotone che dal Venezia in Serie A.

In attacco i calabresi continuerebbero a monitorare i movimenti in casa Inter con la società rossoblù che sarebbe tra le pretendenti ai prestiti di Andrea Pinamonti e di Martin Satriano.