L'Inter potrebbe riaprire i contatti per assicurarsi le prestazioni di Miralem Pjanic. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il calciatore sarebbe in uscita dal Barcellona e potrebbe trasferirsi alla Pinetina soprattutto se dovesse essere ceduto Marcelo Brozovic. Il croato ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora trovato l'accordo per il possibile rinnovo, che dovrebbe essere di circa 6 milioni di euro all'anno.

Il centrocampista bosniaco, seguitissimo anche dalla Juventus, potrebbe trasferirsi in prestito biennale con diritto di riscatto, ma metà dell'ingaggio dovrebbe essere a carico del club blaugrana.

I bianconeri sarebbero defilati perchè, prima di concludere operazioni in entrata, dovrebbero mettere a segno delle cessioni. Inoltre, gli ottimi rapporti tra il centrocampista e Giuseppe Marotta sarebbero un fattore molto favorevole per i nerazzurri che, in ogni caso, potrebbero chiudere la trattativa soltanto nelle ultime ore di mercato, a fine agosto.

L'Inter ci prova per Correa se parte Lautaro Martinez

L'idea dell'Inter sarebbe anche quella di portare Joaquin Correa nuovamente sotto la guida di Simone Inzaghi. Il calciatore avrebbe chiesto la cessione dopo l'addio del tecnico dalla Lazio e avrebbe confermato la sua scelta anche al neo allenatore Maurizio Sarri. Il tecnico di Figline, però, vorrebbe convincere l'argentino a restare, sebbene non sia determinante per il 4-3-3.

Il lavoro di Sarri potrebbe essere determinante, così come lo è stato con Luis Alberto, il quale alcune settimane fa avrebbe manifestato la volontà di cambiare aria.

L'Inter, però, potrebbe puntare decisamente su Correa soltanto se dovesse partire Lautaro Martinez. Il numero 10 nerazzurro sarebbe corteggiato da Arsenal e Atletico Madrid e avrebbe una valutazione di circa 90 milioni di euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'arrivo dell'ex Sampdoria, invece, potrebbe costare circa 30-40 milioni di euro, ma l'operazione sarebbe molto complessa perchè il patron della Lazio, Claudio Lotito, non vorrebbe intavolare altre trattative con i nerazzurri dopo il trasferimento di Inzaghi.

La società presieduta da Steven Zhang, inoltre, avrebbe ormai trovato l'accordo per l'arrivo di Nahitan Nandez.

Il calciatore dovrebbe arrivare con la formula che prevede un prestito oneroso da 3 milioni di euro più un riscatto fissato a circa 20 milioni di euro. Nella trattativa, però, potrebbe entrare come contropartita tecnica il cartellino di Andrea Pinamonti, il quale sarebbe seguito anche dall'Empoli.