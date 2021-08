La Juventus, in queste ore, ha messo a segno il primo colpo in entrata di questo mercato estivo. Infatti, Federico Cherubini è riuscito a trovare un accordo con il Santos per Kaio Jorge. Il giovane attaccante è atteso a Torino in settimana e si metterà subito al servizio di Massimiliano Allegri. Il brasiliano per la Juventus sarà l'alternativa di Alvaro Morata. Il club bianconero cercava una quarta punta per completare il reparto offensivo e adesso l'ha trovata. Cherubini per avere Kaio Jorge verserà al Santos un indennizzo di 1,5 milioni.

La Juventus prende Kaio Jorge

La Juventus, in settimana, accoglierà a Torino Kaio Jorge. Il giovane brasiliano lascerà il Santos per 1,5 milioni che verranno versati subito e in caso di qualificazione alla Champions League, i bianconeri verseranno altri 1,5 milioni. L'accordo tra le parti prevede anche un ulteriore milione al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Inoltre, il Santos avrà una corsia preferenziale qualora la Juventus decidesse di prestare Kaio Jorge in Sudamerica. Mentre in caso di futura rivendita dell'attaccante classe 2002, il club brasiliano si garantirà una percentuale del 5%. Kaio Jorge, invece, firmerà un contratto con la Juventus fino al 2026 e il suo stipendio sarà a salire in base alle presenze.

Adesso si attende solo l'arrivo del giocatore a Torino. Kaio Jorge sarà in Italia in settimana si sottoporrà alle visite mediche, poi firmerà il contratto e si metterà fin da subito a disposizione di Massimiliano Allegri.

La Juventus attende gli azzurri

In settimana, oltre a Kaio Jorge, la Juventus ritroverà anche gli azzurri e gli altri sudamericani.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alla Continassa sono attesi Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Danilo, Alex Sandro e Juan Cuadrado. Con il loro rientro per la Juventus inizierà il conto alla rovescia in vista della sfida del 22 agosto contro l'Udinese. Per arrivare al meglio a questa partita i bianconeri, l'8 agosto saranno a Barcellona per sfidare la squadra di Koeman nel trofeo Gamper.

Per questa partita, la Juventus spera di avere a disposizione Paulo Dybala. Il numero 10 juventino in settimana tornerà ad allenarsi in gruppo e a Barcellona giocherà probabilmente uno spezzone di partita. Nel trofeo Gamper si rivedrà in campo anche Cristiano Ronaldo, oltre a lui giocheranno anche Morata, Bentancur, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi, Chiesa, Danilo, Alex Sandro e Cuadrado. Tutti loro dovranno mettere minuti nelle gambe la sfida contro il Barcellona servirà proprio a questo. Da domani 2 agosto tutti loro saranno a Torino per sostenere le visite mediche al JMedical e poi andranno subito alla Continassa per allenarsi.