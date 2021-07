Sono giorni di lavoro intenso nella sede del ritiro dell'Inter, che ieri sera ha vinto ai rigori la gara amichevole contro il Lugano. Simone Inzaghi ha potuto constatare il livello della sua squadra e capire quali reparti andrebbero messi a punto. Tanti nomi ultimamente vengono accostati al club nerazzurro, ma nessuno finora sembra aver trovato la strada spianata per approdare a Milano.

Marotta e Ausilio sono alla ricerca dell'occasione giusta, che consentirebbe a Inzaghi di rinforzare la sua rosa. Ma l'Inter deve comunque gestire le casse finanziarie e non andare oltre i paletti economici che si sono imposti sul mercato.

Secondo alcune indiscrezioni, i nerazzurri potranno investire un paio di milioni per affari in prestito, mentre non potranno accettare l'inserimento di clausole con obbligo riscatto, pertanto molte trattative si sono complicate.

Dumfries più distante, Nandez potrebbe arrivare ma a determinate condizioni

Uno dei nomi più gettonati in questo inizio estate è sicuramente quello di Dumfries, giocatore olandese del PSV Eindhoven. La società richiede non meno di 20 milioni per il suo cartellino, cifra eccessiva per i nerazzurri.

La pista Bellerin sembrerebbe essere un affare più fattibile. L'Arsenal sarebbe disposto a lasciarlo andare, ma chiede un prestito con obbligo di riscatto. Tutto bloccato, invece, per quanto riguarda Hateboer e Zappacosta.

Passi avanti sarebbero stati fatti, invece, per quanto riguarda Nandez, il centrocampista del Cagliari. La società sarda avrebbe acconsentito a farlo partire in prestito con diritto di riscatto. Il problema riguarda il prezzo del prestito, assai oneroso, di circa 8-10 milioni.

Idea Telles sulla fascia sinistra e si cerca anche il sostituto di Handanovic

Ulteriori mosse di mercato potrebbero riguardare la fascia sinistra: Telles sarebbe il nome più gettonato. Il calciatore brasiliano già conosce la Pinetina, avendo giocato in prestito con i nerazzurri nella stagione 2015-2016. Occhio anche ai parametri zero come Van Aanholt, che adesso è seguito pure dal Galatasaray.

Infine occhi puntati anche sui portieri. Quella che sta per ripartire sarà l'ultima stagione di Samir Handanovic, che ha da poco compiuto 37 anni. Due nomi sul taccuino di Zhang per sostituirlo: Dragowski della Fiorentina, anche se i viola non sarebbero disposti ad aprire ad alcun tipo di cessione e Onana dell'Ajax. L'olandese l'anno prossimo andrà in scadenza di contratto e i nerazzurri vorrebbero prenderlo a parametro zero. Sul giocatore, però, ci sarebbe anche l'Olympique Lione, che vorrebbe chiudere in fretta l'affare magari con una buona offerta da presentare alla società olandese.