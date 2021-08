La Juventus è attesa da settimane importanti in tema calciomercato. Il match contro il Barcellona, oltre a mettere in evidenza una forma fisica non ottimale della rosa bianconera, ha dimostrato anche un'assenza di qualità soprattutto a centrocampo. Non è un caso che si parli di un interesse concreto per Miralem Pjanic e per Manuel Locatelli. La società bianconera potrebbe però investire anche nel settore avanzato, qualora dovesse presentarsi un'occasione vantaggiosa. Fra i giocatori più apprezzati dalla società bianconera c'è sicuramente Bernardo Silva, che potrebbe lasciare il Manchester City.

Secondo la stampa inglese, il portoghese avrebbe giù lasciato l'appartamento in cui vive in Inghilterra. Segnale evidente della volontà del giocatore di fare una nuova esperienza professionale. Si parla di un interesse concreto dell'Atletico Madrid ma anche della Juventus. Secondo la stampa inglese, però, sul portoghese sarebbe in vantaggio il Barcellona, alla ricerca di un sostituto di Messi dopo il mancato rinnovo di contratto.

Bernardo Silva potrebbe lasciare il Manchester City durante il calciomercato estivo

Secondo la stampa inglese, Bernardo Silva potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. Il giocatore, infatti, sarebbe pronto a lasciare il Manchester City per una nuova esperienza professionale.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto anche della Juventus. Sarebbe un acquisto gradito anche da Cristiano Ronaldo, i due, infatti, si conoscono molto bene essendo compagni di nazionale. Difficile pensare che la società bianconera possa spendere una somma importante per Bernardo Silva. Più probabile, quindi, che possa arrivare alla Juventus solo nel caso in cui la società inglese dovesse cederlo in prestito con diritto di riscatto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Stessa modalità di pagamento gradita anche al Barcellona che sarebbe in vantaggio sui bianconeri per l'acquisto del centrocampista portoghese. La società catalana non avrebbe invece problemi a garantire al giocatore l'ingaggio che attualmente percepisce al Manchester City. L'addio di Messi ha alleggerito in maniera evidente il monte ingaggi della società catalana.

Il mercato della Juventus

La principale esigenza della Juventus rimane però quella di rinforzare la mediana e non il settore avanzato, considerando anche il recente arrivo in bianconero della punta brasiliana Kaio Jorge. A tal riguardo, l'ex giocatore del Santos è atteso nelle prossime ore per iniziare un programma di allenamento personalizzato per i giorni di quarantena che dovrà rispettare. Successivamente si aggregherà alla rosa bianconera. Potrebbe essere convocato per la prima giornata di campionato, prevista il 22 luglio contro l'Udinese.