Dopo una stagione formidabile e un europeo da assoluto protagonista, Federico Chiesa ha attirato su di sé l’interesse di vari top club europei, che nelle ultime ore starebbero sondando il terreno per una possibile trattativa con la Juventus.

La situazione Chiesa

Il Bayern Monaco avrebbe mostrato un interesse sempre più concreto, tanto da essere pronto a presentare un’offerta alla Juventus di circa 80 milioni di euro, che però il club torinese sarebbe altrettanto pronto a rifiutare. Nelle ultime ore il calciatore è stato accostato anche al Liverpool.

La società bianconera però pare non avere nessuna intenzione di privarsi del giocatore, considerandolo un uomo chiave nello scacchiere di Max Allegri.

Salvo novità clamorose Federico Chiesa resterà a Torino, mettendosi al centro del progetto bianconero.

L’affare Locatelli

Il centrocampista italiano Manuel Locatelli, fresco vincitore dell’europeo, potrà presto iniziare finalmente a pensare al suo futuro. Il giocatore avrebbe da tempo espresso il gradimento per un trasferimento in maglia bianconera, tanto da voler aspettare senza fretta l’accordo tra Sassuolo e Juventus sul prezzo del cartellino.

Nei giorni scorsi l’Arsenal aveva presentato un’offerta da 40 milioni di euro, soddisfacendo il Sassuolo.

A causa della volontà del numero 73 però, la trattativa è ormai sfumata lasciando strada libera alla Juve, che da oggi potrà intensificare i contatti con il Sassuolo per trovare un accordo. L’affare potrebbe concludersi con un prestito biennale con obbligo di riscatto, inserendo all’interno della trattativa anche un giovane bianconero, ovvero il difensore Dragusin.

Dunque Locatelli vorrebbe solo la Juventus e aspetterebbe l’accordo tra le due società, che già in settimana potrebbe essere trovato

La questione CR7

Per ora la situazione Cristiano Ronaldo è piuttosto bloccata, con la Juventus che non vuole metterlo alla porta, ma per ora neanche rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. In questo momento Cristiano Ronaldo appare destinato a proseguire un altro anno in bianconero, per poi separarsi a fine stagione.

La Juventus non spinge per mandarlo via, ma dall’altra parte non si opporrebbe a un'eventuale cessione se ci fossero le condizioni.

Ad oggi l’unica possibilità per vedere CR7 lontano da Torino pare essere il PSG. Difatti in caso di partenza di Mbappé, destinazione Real Madrid, il PSG si fionderebbe su Ronaldo per provare a portarlo a Parigi già in questa sessione estiva. Dunque al momento la situazione appare bloccata in un incastro sull’asse Torino-Parigi-Madrid.

Il nuovo centravanti

A prescindere dalla partenza o meno di Cristiano Ronaldo, la Juventus cercherà di portare a Torino una nuova punta. La società bianconera cerca un attaccante giovanissimo, da far crescere affianco ai pilastri juventini.

Tra i vari nomi è rimbalzato quello di Kaio Jorge, giovanissimo attaccante brasiliano del Santos. Il giovane centravanti pare essere la prima alternativa in attacco: Cherubini potrebbe avviare una trattativa per il gioiellino sudamericano.

Un altro nome da tenere d’occhio è quello di Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City. Il brasiliano che nella scorsa stagione non ha trovato molto spazio, rappresenterebbe un giocatore molto più maturo. Ma il suo prezzo sarebbe decisamente più alto, rendendo la trattativa leggermente più complicata. Dunque sono da monitorare le due situazioni, senza escludere l’inserimento di qualche altra alternativa.

La possibile formazione tipo bianconera

In porta Szczesny avrà senza dubbio il posto da titolare.

La linea difensiva a quattro sarà composta da Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro, con Cuadrado probabilmente portato più avanti. A centrocampo ci dovrebbero essere il nuovo innesto Locatelli e Bentancur con Cuadrado, in attacco ci saranno Dybala e Chiesa con Ronaldo.

4-2-3-1: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli, Bentancur; Cuadrado, Dybala, Chiesa; Ronaldo.