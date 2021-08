La Juventus nei prossimi giorni potrebbe definire alcune importanti trattative di mercato. Serve infatti qualità a centrocampo, il match contro il Barcellona è servito a dare ulteriori conferme alla società bianconera. Miralem Pjanic è rimasto in panchina tutta la partita, segnale evidente di come non sia considerato parte integrante del progetto sportivo catalano. Potrebbe arrivare in prestito gratuito o eventualmente a parametro zero. Altro profilo seguito dalla società bianconera è quello di Manuel Locatelli, per il quale è previsto un incontro nei prossimi giorni fra Sassuolo e Juventus.

Si valutano però delle alternative, su tutti Tchouameni del Monaco e Renato Sanches del Lille. Proprio il portoghese però potrebbe uscire dal novero dei giocatori seguiti dalla società bianconera per rinforzare il centrocampo. Ci sarebbe infatti su di lui l'interesse concreto del Barcellona. Secondo la stampa francese infatti l'agente sportivo del centrocampista Jorge Mendes starebbe trattando proprio la sua cessione alla società catalana.

Il Barcellona sarebbe interessato all'acquisto di Renato Sanches

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dai giornali sportivi francesi Renato Sanches potrebbe trasferirsi al Barcellona nelle prossime settimane. La società catalana avrebbe individuato nel portoghese il profilo ideale per il centrocampo.

L'addio di Messi potrebbe favorire l'approdo di un acquisto importante, anche perché la società catalana è andata a risparmiare circa 30 milioni di euro a stagione d'ingaggio dell'argentino. Rimane però il problema della valutazione di mercato di Renato Sanches, che potrebbe lasciare il Lille per una somma di almeno 30 milioni di euro.

Il Barcellona in questo momento non ha molta disponibilità economica e di conseguenza non vorrebbe spendere nell'immediato tale cifra. Per questo vorrebbe definire la trattativa sulla base di un prestito oneroso più diritto di riscatto: una modalità di pagamento che però non soddisferebbe la società francese che vorrebbe una cessione a titolo definitivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus nei prossimi giorni potrebbe ufficializzare il prolungamento contrattuale di Paulo Dybala. C'è già stato un incontro fra l'agente sportivo del giocatore Jorge Antun e la società bianconera e vi sarebbe una volontà comune di proseguire insieme.

Dovrebbe rimanere a Torino anche Cristiano Ronaldo, fino alla scadenza del contratto, prevista a giugno 2022. Il probabile approdo di Messi al Paris Saint Germain infatti chiuderebbe la possibilità per il portoghese di lasciare la società bianconera. L'unica destinazione possibile per il giocatore sarebbe stata infatti proprio la società francese.