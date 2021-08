Le prossime settimane potrebbero essere importanti per il Calciomercato. Si attendono infatti diverse trattative di mercato soprattutto in Inghilterra. Fra le protagoniste ci dovrebbe essere il Manchester City, che potrebbe rinforzare soprattutto il settore avanzato. Si parla dei possibili acquisti del centrocampista Grealish dell'Aston Villa e della punta del Tottenham Harry Kane. Investimenti importanti che potrebbero essere finanziati da alcune cessioni. Si vocifera di Bernardo Silva come possibile partente. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il giocatore vorrebbe trasferirsi in Spagna e gradirebbe un eventuale approdo al Barcellona o all'Atletico Madrid.

Ci sarebbe però anche la Juventus sul giocatore e la presenza di Cristiano Ronaldo nella rosa bianconera potrebbe essere decisiva per l'approdo di Bernardo Silva a Torino. La Juventus potrebbe considerare un eventuale acquisto di Bernardo Silva solo in prestito con riscatto dilazionato nelle prossime stagioni.

Bernardo Silva potrebbe lasciare l'Inghilterra

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato pubblicate dai giornali sportivi inglesi la Juventus potrebbe acquistare Bernardo Silva. Il centrocampista portoghese potrebbe lasciare il Manchester City. La società inglese infatti vorrebbe rinforzarsi investendo su Grealish, che gioca in un ruolo simile a quello del portoghese. Da qui la possibile cessione, anche perché il Manchester City vorrebbe finanziare gli acquisti dalle partenze.

Le indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa inglese non trovano conferme però fra i giornali sportivi italiani. La Juventus lavora soprattutto all'acquisto di centrocampisti di equilibrio e quello di una quarta punta. Nel primo caso, i preferiti sono Manuel Locatelli del Sassuolo e Miralem Pjanic del Sassuolo. Per quanto riguarda il settore avanzato, la società bianconera ha praticamente definito l'acquisto di Kaio Jorge. A confermarlo il presidente del Santos, proprietario del cartellino della punta brasiliana.

Il giocatore arriverà a breve a Torino e dovrebbe firmare un contratto fino a giugno 2026. Il giocatore dovrebbe essere quindi la quarta punta della Juventus per la prossima stagione.

Le possibili cessioni della Juventus

La Juventus lavora alle cessioni non solo per alleggerire la rosa ma anche per finanziare il mercato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Demiral sarebbe vicino all'Atalanta.

In caso di partenza del difensore potrebbe arrivare Nikola Milenkovic della Fiorentina. Potrebbero partire anche Daniele Rugani e Aaron Ramsey.