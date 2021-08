Riparte il campionato di Serie A e il Milan, tra campo e mercato, è atteso da un esordio non certo semplice sul terreno del ''Ferraris'' di Genova, dove, opposta ai rossoneri, ci sarà la nuova Sampdoria di Roberto D'Aversa. Una particolarità della partita è il fatto che avvenga di lunedì: non è la prima volta che il "Diavolo" battezza il proprio campionato nel giorno dopo il weekend, in entrambi i precedenti ha vinto, nel 2003 e nel 2020.

I precedenti esordi di lunedì sorridono al Milan

Come detto, il Milan non è nuovo a quest'insolito inizio di lunedì, essendosi infatti già verificato in due occasioni.

La prima circostanza è datata lunedì 1° settembre 2003. Il Milan posticipò di lunedì in quanto, da Campione d'Europa in carica, il venerdì precedente aveva giocato (e vinto) la Supercoppa Europea contro il Porto. Il Milan nella gara di campionato vinse 2-0 ad Ancona grazie alla doppietta del suo bomber Andriy Shevchenko. La gara verrà ricordata, inoltre, per l'esordio in Serie A di Ricardo Kakà, e fece da prologo a una stagione che culminò con la conquista del tricolore.

L'altro precedente, invece, risale alla passata stagione, esattamente lunedì 21 settembre 2020, quando il Milan si impose sempre per 2-0 sul Bologna, con un'altra doppietta, stavolta di uno scatenato Zlatan Ibrahimovic. Anche in questo caso il posticipo fu dovuto all'impegno europeo affrontato dai rossoneri il giovedì precedente, nel turno preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers.

Milan in campo il 23 agosto, precedenti in chiaroscuro

Anche la data del 23 agosto non è un inedito per il Milan, che ha giocato in questo giorno in quattro occasioni. La prima volta ebbe luogo il 23/08/1981, con il "Diavolo" impegnato anche allora nell'esordio stagionale nella prima gara del girone di Coppa Italia. Quel Verona-Milan finì 2-0 per i veneti con doppietta di Penzo.

Il "Diavolo" si rifece 6 anni dopo, il 23 agosto 1987, quando, sempre nella prima uscita stagionale, e sempre nella prima gara del girone di Coppa Italia, batté il Bari con un perentorio 5-0 al quale parteciparono tutti gli attaccanti rossoneri. Andarono in gol, nell'ordine: Donadoni, Virdis, Van Basten, Gullit e Massaro.

Il 23 agosto 1989 si trattava sempre dell'esordio stagionale e sempre valevole per la Coppa Italia, ma stavolta si parla di una gara secca da dentro o fuori.

Il Milan impattò 0-0 al ''Tardini'' col Parma, riuscendo a ottenere la qualificazione solo ai calci di rigore, vinti 7-6.

L'ultima occasione in cui il Milan ha giocato in questa data risale al 23 agosto 2015. In questo caso non si trattò della prima in assoluto, avendo già disputato qualche giorno prima il turno preliminare di Coppa Italia, ma si tratta comunque dell'unico precedente in Serie A (finora). Quel giorno nella gara valida per la prima giornata di campionato il Milan perse 2-0 sul campo della Fiorentina sotto i colpi di Marcos Alonso ed Ilicic.