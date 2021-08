Il Milan nella giornata di ieri ha chiuso positivamente la trattativa per l'acquisto di Alessandro Florenzi dalla Roma: il terzino della nazionale italiana, fresco campione d'Europa, è arrivato a Milano per le visite mediche per l'idoneità sportiva e la firma del contratto. L'accordo trovato tra le due società, quella rossonera e quella giallorossa, prevede un prestito oneroso di un milione, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Arrivato intorno alle ore 14 presso la clinica La Madonnina, Alessandro Florenzi ha terminato verso le 17:30 le visite mediche.

In serata il giocatore avrebbe anche già firmato il contratto coi rossoneri. Ora è atteso l'annuncio ufficiale da parte del Milan.

Mister Stefano Pioli ora spera di avere a disposizione Alessandro Florenzi già per la prima giornata di campionato di lunedì sera a Marassi contro la Sampdoria.

Il Milan vuole un attaccante giovane

La società rossonera, che fino a qui si è mossa molto sul Calciomercato, è ancora alla ricerca di un altro attaccante per completare così una rosa che in grado di competere su più fronti come la Coppa Italia, la Serie A e la Champions League.

Sono tanti i nomi che circolano da settimane per l'attacco dei rossoneri, il profilo richiesto dalla società è quello di un giovane che possa esplodere nel club rossonero e diventare così anche un punto di riferimento per il Milan che verrà nel futuro.

Il nome nuovo emerso in queste ultime ore è quello di Pietro Pellegri, attaccante classe 2001 che si mise in mostra alcuni anni fa nel campionato italiano con la maglia del Genoa prima di finire poi al Monaco.

Pellegri potrebbe salutare il Monaco

Pietro Pellegri sarebbe in uscita dal club francese, che è disposto anche a cederlo in prestito: i rapporti tra le due società sono da tempo positivi

Prima di avviare una trattativa con il club monegasco però la società rossonera vuole capire bene qual è lo stato fisico del giocatore, che viene da diversi infortuni negli ultimi anni, alcuni molto gravi, come la rottura del crociato.

Il giocatore è in scadenza di contratto con il club monegasco nel 2022, e nel momento in cui il Milan dovesse prelevarlo attraverso la formula del prestito, servirebbe un prolungamento di almeno un anno con il Monaco. Il calciatore ha collezionato nell'ultima stagione 17 presenze e un gol con la squadra di Montecarlo. Nel gennaio 2018 il Monaco lo aveva acquistato dal Genoa per circa 30 milioni di euro.