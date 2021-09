Riaprono i battenti i gironi delle varie competizioni europee, che in settimana vedranno impegnate sette squadre italiane: Inter, Milan, Atalanta e Juventus in Champions League, Napoli e Lazio in Europa League e la Roma nella neonata Conference League.

Come arrivano all'appuntamento le antagoniste delle italiane in Champions

Le prime due squadre a scendere in campo, martedì 14, saranno Juventus e Atalanta. Se i bianconeri piangono, gli svedesi del Malmo, loro avversari, non possono certo ridere dopo l'1-1 interno col Norrkoping che ha fatto scivolare i biancoazzurri a -3 dalla capolista Djurgarden.

Malmo in vantaggio al 59' con Nalic ma raggiunto al 95' da Adegbenro. Appuntamento alle 21 all'Eleda Stadion di Malmo.

Non ha giocato invece il Villarreal, che ha visto rinviare la gara interna con l'Alaves a causa della presenza di molti calciatori sudamericani rientrati appena poche ore prima del match dagli impegni con le rispettive nazionali. Il sottomarino resta cosi ancorato all'11 posto in classifica. Anche Villarreal-Atalanta si giocherà alle ore 21.

Mercoledì 15 sarà invece una serata magica. Alle ore 21 assisteremo a Inter - Real Madrid e Liverpool-Milan. I blancos hanno liquidato 5-2 il Celta Vigo che pure aveva chiuso il primo tempo del Bernabeu in vantaggio per 2-1 con i gol di Mina (4') e Cervi (31') intramezzati dal momentaneo pareggio di Benzema (24').

Nella ripresa il Real si scatena e pareggia ancora con Benzema (46'), rimonta con Vinicius (54') e dilaga con Camavinga al 72' e ancora con Benzema su rigore all' 87' e torna al comando della Liga insieme a Valencia e Atletico. Vittoria in scioltezza anche per gli avversari del Milan: il Liverpool si impone 3-0 sul campo del Leeds grazie ai gol di Salah (20'), Fabinho (50') e Mane (92').

Liverpool al comando della Premier con Manchester United e Chelsea.

Giovedì 16 sarà la volta di Europa League e Conference League

La prima squadra a scendere in campo in Europa Legue sarà la Lazio, che in Turchia sarà ospite del Galatasaray. I giallorossi hanno impattato 2-2 nel confronto diretto col Trabzonspor che li lasciano a due punti dal poker di squadre al comando.

Galatasaray in doppio vantaggio con la doppietta di Klinc (20' e 33'), poi rimontati da Cornelius (41') e Nwakeame (62'). Alle 21 invece, sempre in trasferta toccherà al Napoli, impegnato sul campo del Leicester reduce dalla sconfitta interna per 1-0 col Manchester City (Silva al 62'), che lascia le foxes al 9° posto in graduatoria.

Chiude il programma sempre alle ore 21 la Roma, impegnata all'Olimpico in Conference League contro i bulgari del CSKA Sofia. I bulgari hanno pareggiato 1-1 contro lo Slavia Sofia in casa e attualmente si trovano a metà classifica nel loro campionato.