Grande attesa per il ritorno del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. Sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 agosto, si giocheranno le partite valide per la prima giornata di questo nuovo campionato che proseguirà la sua corsa fino a metà maggio del prossimo anno. I tifosi potranno così tornare a fare il tifo per propria squadra del cuore e, come da tradizione, sarà possibile seguire tutti i match di Juventus, Napoli, Roma e delle altre squadre in diretta televisiva e streaming. Puntuali come ogni anno, arrivano anche i vari appuntamenti Rai-Mediaset per poter seguire le partite di campionato in chiaro.

Il ritorno della Serie A 2021/2022

Nel dettaglio, le varie partite della prima giornata di Serie A 2021/2022 saranno visibili tutte in streaming in diretta sulla piattaforma web Dazn, che ha acquistato i diritti per la messa in onda delle partite per i prossimi tre anni.

Alcuni dei match in programma ogni settimana saranno visibili in diretta televisiva anche sui canali a pagamento di Sky e per gli abbonati potranno essere seguiti in diretta anche in streaming con l'applicazione Sky Go.

Per chi non potrà seguire le partite in diretta, perché non dispone di un abbonamento, resterà la possibilità di tenersi aggiornato attraverso i programmi Rai-Mediaset che saranno trasmessi in chiaro e che racconteranno il campionato di questa stagione.

Come seguire la prima giornata di Serie A in chiaro sulle reti Rai

In particolar modo, in vista della prima giornata della Serie A 2021/2022, sono previsti diversi appuntamenti sia in daytime che in prime time e seconda serata sulle reti Rai e Mediaset.

Domenica 22 agosto, ad esempio, alle ore 18:25 su Rai 2 riprenderà il consueto appuntamento con 90° minuto, la storica trasmissione pomeridiana che trasmetterà gli highlights della partite che si sono giocate nel corso del fine settimana.

A seguire, poi, in seconda serata intorno alle 22:35 circa, debutterà la nuova stagione de La domenica sportiva, che proseguirà il racconto di questa prima giornata di campionato, con le interviste e le immagini dei match che si sono disputati tra il pomeriggio e la sera.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli appuntamenti Mediaset per la prima di Serie A 2021/2022

Anche le reti Mediaset scenderanno in campo per seguire questo nuovo campionato 2021/2022. In particolar modo, domenica 22 agosto alle ore 13:00 prenderà il via su Italia 1 il programma Domenica XXL, con tutti i collegamenti e le ultime dai campi in vista del fischio di inizio delle partite domenicali.

Una delle novità più importanti, però, riguarderà la messa in onda degli speciali di Pressing in prima serata su Rete 4. Domenica 22 e il 29 agosto, alle ore 21:50 andranno in onda due approfondimenti del programma che racconta la Serie A, il quale poi da settembre dovrebbe proseguire in seconda serata.