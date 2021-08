Si avvicina sempre più l'inizio della Serie A 2021-2022: la prima giornata è fissata nel prossimo weekend, con le varie partite che sono in programma fra sabato 21 e lunedì 23 agosto.

In particolare questa domenica 22 agosto alle ore 18:30 scenderà in campo anche la Juventus, attesa sul campo dell'Udinese.

Verso l'esordio in campionato della Juventus contro l'Udinese: possibile utilizzo di Dybala con Chiesa e Ronaldo

Mancano solo pochi giorni all' inizio della nuova stagione e la Juventus si sta organizzando per partire al meglio. Nella recente amichevole contro l'Atalanta, vinta per 3-1 lo scorso sabato 14 agosto, il tecnico Massimiliano Allegri ha potuto valutare lo stato di forma dei suoi ragazzi, per iniziare a capire quale formazione mandare in campo dall'inizio nella trasferta contro l'Udinese.

Il match vinto contro i bergamaschi ha mostrato una certa crescita di forma per i bianconeri, che meno di una settimana prima avevano perso con un secco 3-0 contro il Barcellona.

In particolare Paulo Dybala, ha mostrato una buona condizione fisica: oltre ad avere segnato il gol del vantaggio, la "Joya" ha lottato su tutti i palloni. L'attaccante argentino quindi si candida per un posto da titolare nella prima giornata della nuova Serie A. Anche Cristiano Ronaldo ha ben figurato nel test contro i bergamaschi e dovrebbe essere proprio lui a giocare in attacco con Dybala e con Federico Chiesa. A centrocampo, senza McKennie squalificato e Arthur infortunato, possibile spazio dal primo minuto per Bentancur, Rabiot, Bernardeschi e Ramsey.

In difesa Bonucci e De Ligt dovrebbero partire titolari al centro, così come Alex Sandro e Cuadrado sulle corsie.

La partita tra la Juventus e l'Udinese valida per la prima giornata della Serie A Tim sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn e andrà in onda domenica 22 agosto a partire dalle ore 18:30.

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus

Per la squadra di mister Massimiliano Allegri dovrebbe dunque esserci spazio per Dybala dal primo minuto, con Chiesa e Ronaldo a completare il reparto offensivo. Nell'Udinese di mister Luca Gotti dovrebbero invece giocare Deulofeu e Okaka in avanti.

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Ramsey, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, Ronaldo, Dybala.

Udinese: Silvestri, Larsen, Nuytinck, Samir, Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie, Deulofeu, Okaka.