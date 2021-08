Manca ormai poco all'inizio del nuovo campionato e la Juventus deve ancora sistemare il centrocampo. Gli obiettivi sono sempre quelli di Locatelli e Pjanic, in particolare per il primo domani verrà fatta una nuova offerta al Sassuolo.

Juventus, nuova offerta per Locatelli in vista

A pochi giorni dall'inizio del campionato, la Juventus non ha ancora trovato i due centrocampisti che servono a Massimiliano Allegri per rinforzare il reparto mediano.

Gli obiettivi sul taccuino di Cherubini sono due, ovvero Manuel Locatelli e Miralem Pjanic. Per quanto riguarda il primo c'è l'intesa con il giocatore che gradisce molto la destinazione bianconera, manca però l'accordo definitivo con il Sassuolo.

Ma stando a quanto riportato da varie indiscrezioni giornalistiche, l'affare sembra potersi concludere in maniera positiva. Nell'ultimo incontro la Juventus ha avvicinato le richieste del Sassuolo, aumentando la propria offerta a 35 milioni complessivi, per un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione per la prossima Champions League. Il club neroverde vorrebbe però una condizione più certa per far scattare l'obbligo di riscatto. Si tratta comunque di un miglioramento rispetto ai precedenti incontri, e nelle prossime ore potrebbero essere fatti dei passi avanti ancora più marcati.

Pjanic è l'altro nome per il centrocampo

L' altro nome accostato al centrocampo della Juventus è quello di Miralem Pjanic.

Il centrocampista bosniaco non è stato convocato nei giorni scorsi dal Barcellona per la sfida contro la Real Sociedad e questo fa pensare a un suo imminente addio. Il problema però riguarda l'ingaggio: Pjanic in Spagna percepisce otto milioni e mezzo, una cifra troppo alta per le casse della Juventus. Se il giocatore decidesse di ridursi almeno di due milioni lo stipendio, allora potrebbero sistemarsi le cose.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In uscita, invece, c'è sempre la possibilità che Ramsey possa partire: se così fosse si libererebbe un posto per Pjanic, anche se Allegri nel frattempo sta provando il gallese davanti alla difesa come playmaker basso.

Per il rinnovo di Paulo Dybala, siamo alla stretta finale: l'attaccante argentino infatti dovrebbe accettare un nuovo contratto che lo porterà a guadagnare una cifra intorno ai dieci milioni più bonus fino al 2025.

Allegri punta molto su di lui e avrebbe intenzione di metterlo al centro del progetto tecnico per i prossimi anni.

La possibile formazione tipo della Juventus

La nuova Juventus di Massimiliano Allegri, in caso di arrivo di Locatelli e Pjanic, potrebbe avere la seguente formazione tipo: Sczcesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Locatelli, Pjanic, Chiesa, Morata, Ronaldo, Dybala.