Lavori in corso per Amici 2021/2022. La nuova edizione del talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi, quest'anno giocherà in netto anticipo rispetto alla programmazione abituale. Le anticipazioni di queste ore, infatti, rivelano che la conduttrice ha scelto di anticipare il debutto già al mese di settembre e in questo modo anticipando di circa due mesi la messa in onda della prima puntata. Tuttavia, le novità non riguarderanno solo la programmazione di Amici 21 ma anche il cast, dove ci saranno diverse conferme ma anche delle uscite di scena e delle conseguenti new entry.

Come cambia la programmazione di Amici 21 in tv

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla programmazione di Amici 2021/2022 rivelano che quest'anno la prima puntata della ventunesima edizione sarà trasmessa già sabato 18 settembre, come sempre alle ore 14:10 circa.

Sarà questa la data in cui Maria De Filippi aprirà ufficialmente le porte della scuola di talento più famosa del piccolo schermo.

La programmazione iniziale del programma prevede gli appuntamenti al sabato pomeriggio e quelli in daytime, dal lunedì al venerdì alle 16:15 circa, subito dopo Uomini e donne.

Al momento, però, non si sa ancora se la striscia quotidiana andrà in onda anche su Italia 1 (come è accaduto lo scorso anno, seppur con risultati d'ascolto non proprio esaltanti).

Arisa fuori dal cast di Amici

Intanto, emergono le prime anticipazioni sul cast di Amici 2021/2022. Nei giorni scorsi sulle pagine di Dagospia è stata annunciata l'uscita di scena di Arisa.

La cantante, che era entrata a far parte del team di insegnanti soltanto lo scorso anno, non farà più parte del cast. Si vocifera che la trattativa sarebbe naufragata e che la De Filippi avrebbe scelto di voltare pagina definitivamente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Situazione diversa, invece, per Lorella Cuccarini: la showgirl e conduttrice ha già trovato un accordo con la Fascino di Maria De Filippi e sarà così presente nel cast della ventunesima edizione del talent show.

Quest'anno, però, Lorella Cuccarini non sarà più una prof di ballo bensì un'insegnante di canto, e prenderà il posto di Arisa.

Giulia Stabile e Anna Pettinelli nel cast di Amici 2021/2022

Tra le new entry di Amici 21, va segnalato il nome di Raimondo Todaro: il ballerino che per circa quindici anni è stato nel cast di Ballando con le stelle, passerà ufficialmente a Mediaset e sarà impegnato in questa nuova avventura di prof, che andrà avanti fino a maggio del prossimo anno.

Confermata anche la presenza di Anna Pettinelli: contrariamente a quanto era stato annunciato sul suo conto, la prof di canto continuerà a insegnare nella scuola di Maria De Filippi anche il prossimo anno.

Nel cast di Amici 2021/2022 arriverà anche un volto amatissimo della passata edizione: trattasi di Giulia Stabile che pare avrà un ruolo di spicco nel talent show Mediaset.