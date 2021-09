Questa sessione di Calciomercato ha regalato tantissime emozioni ma soprattutto molti trasferimenti che sanno di ritorno. Tra questi, c'è sicuramente quello di Cristiano Ronaldo che dopo tre anni passati alla Juventus, è ritornato dove tutto è iniziato, ovvero al Manchester United.

I Red Devils hanno concluso la trattativa pagando circa venti milioni alla Juventus e hanno puntellato un attacco che era già particolarmente forte, vista la presenza di grandi talenti come Bruno Fernandes, Rashford, Cavani e Sancho. Inoltre, il fenomeno di Madeira ha rimarcato come lasciare la Juventus per ritornare all'Old Trafford sia stata la scelta migliore: "Tornare qui è stata la scelta migliore.

Ferguson ha influito molto, lui è come un padre per me".

In Premier, Cr7 ritroverà Romelu Lukaku che è ritornato al Chelsea dopo due grandi stagioni all'Inter coronate dalla vittoria dello scudetto. Il Big Rom è stato acquistato per una cifra intorno ai 115 milioni e ha tutte le intenzioni di continuare a segnare in quel di Londra. Come per Ronaldo, il centravanti belga va a rafforzare un reparto offensivo composto da tanti calciatori di talento come Havertz, Pulisic, Mount ma senza una vera prima punta, vista la difficoltà sotto porta di Werner e gli addii italiani di Tammy Abraham e Olivier Giroud.

Buffon, Griezmann: ritorni romantici

Se i ritorni di Ronaldo e Lukaku hanno avuto anche un risvolto economico, ci sono altri che possono esser definiti romantici: è il caso di Gianluigi Buffon e Antoine Griezmann.

L'ex portiere della Juventus e campione del mondo con la nazionale di Marcello Lippi ha scelto la Serie B e il Parma. La sua avventura è cominciata bene con la formazione di Enzo Maresca che ha conquistato 4 punti in due partite, restando vicino alla vetta.

L'obiettivo dell'ex numero 1 bianconero è chiaro: ritornare subito in Serie A per scrivere l'ennesima pagina di una carriera costellata di successi e fatta di momenti ed emozioni che resteranno nella storia del calcio giocato.

Discorso simile anche per Antoine Griezmann che ritrova la squadra e soprattutto l'uomo che lo ha reso grande, ovvero il Cholo Simeone. Con il ritorno dell'attaccante francese che all'Atletico ha espresso il suo massimo potenziale. Nonostante la cessione di Saul, accasatosi al Chelsea, il tecnico del Colchoneros può contare su una squadra di alto livello (complici acquisti importanti come quello di De Paul) ma soprattutto su un attacco stellare composto anche dal Pistolero Suarez e da Joao Felix: un trio di altissimo livello che permetterà alla formazione di Madrid di essere ancora protagonista in Europa e di giocarsi delle carte importanti durante questa stagione di Champions.