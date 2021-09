La Juventus ha chiuso il mercato estivo con cessioni importanti e pochi innesti. Infatti, i bianconeri hanno perso Cristiano Ronaldo e Merih Demiral e in entrata sono arrivati solo Manuel Locatelli e Kaio Jorge. Poi gli altri innesti sono stati i rientri dei prestiti di Daniele Rugani, Mattia De Sciglio e Luca Pellegrini. Questo mercato estivo non ha soddisfatto i tifosi bianconeri che sui social hanno fatto sentire il loro malcontento. Ma i sostenitori juventini non si sono limitati a questo. Infatti, all'esterno dell'Allianz Stadium sono apparsi due striscioni di contestazione: "Squadra distrutta e uno stadio salotto..

Agnelli e Pairetto disastro perfetto", si legge sul primo drappo apposto davanti allo stadio. I Vikings hanno poi proseguito la loro protesta scrivendo: "Ovunque tamburi e striscioni!! All’Allianz burattini e figure da cog...".

Tifosi arrabbiati

I tifosi della Juventus non sono soddisfatti del mercato estivo e hanno deciso di puntare il dito verso la società. Al momento, negli striscioni di contestazione apparsi davanti all'Allianz Stadium, non sono citati n'è i giocatori né Massimiliano Allegri. Dunque, i sostenitori scusano la squadra e l'allenatore poiché incolpevoli per l'operato di mercato. Adesso, però, proprio i giocatori e Massimiliano Allegri sono chiamati a dare il massimo in campo per dimostrare che forse le scelte nella campagna acquisti non sono state del tutto sbagliate.

Per il momento i tifosi hanno deciso di contestare il presidente Andrea Agnelli e Alberto Pairetto che si occupa proprio dei rapporti con i sostenitori. Infatti, la protesta non riguarda solo i tifosi ma anche la questione relativa all'Allianz Stadium. Nel secondo striscione apparso davanti allo stadio si parla proprio dell'assenza dei tamburi all'interno dell'impianto e degli striscioni.

La Juventus pensa anche al campo

Mentre i tifosi lamentano una campagna acquisti poco convincente, la Juventus lavora anche sul campo. Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi si sono ritrovati alla Continassa ma la suqadra a disposizione è sprovvista di 17 giocatori. Infatti, anche Adrien Rabiot ha lasciato Torino per raggiungere il ritiro della Francia.

Il tencico livornese, però, non potrà entrare nei dettagli della sfida contro il Napoli fino alla metà della prossima settimana. Inoltre, è possibile che la Juventus debba fare a meno dei sudamericani per la partita contro i partenopei visto che Dybala, Bentancur, Cuadrado, Danilo e Alex Sandro saranno impegnati il 10 settembre. La gara contro il Napoli è in calendario l'11 settembre alle ore 18 dunque difficilmente la Juventus avrà a disposizione i calciatori provenienti dal Sudamerica.