Sta per iniziare la nuova avventura in Eccellenza Toscana dell'US Livorno 1915. Si tratta della nuova società della città toscana, fondata questa estate dopo l'estromissione dal "calcio che conta" dell'AS Livorno Calcio, il quale era retrocesso nella scorsa stagione dalla Serie C alla Serie D, ma poi si era iscritto a tale campionato. Un epilogo che ha posto fine a un ventennio nel quale il Livorno aveva vissuto numerosi campionati di Serie A, arrivando anche a disputare la Coppa Uefa.

Il nuovo club amaranto - denominato appunto US Livorno 1915 - presieduto da Paolo Toccafondi (ex presidente del Prato fra i professionisti) si prepara dunque a ripartire dai dilettanti e in particolare dal più elevato dei campionati regionali, ossia l'Eccellenza Toscana.

Il 3 ottobre inizia il campionato del nuovo Livorno

L'esordio in campionato del Livorno in Eccellenza Toscana - allenato da Francesco Buglio (tecnico 64enne con un passato fra i professionisti) - avverrà questa domenica 3 ottobre alle ore 15 nella trasferta di Castelfiorentino. Il girone in cui milita la formazione amaranto comprende alcune squadre della provincia di Pisa, di Firenze, di Livorno e di Siena.

Intanto la squadra amaranto - che in queste settimane ha già disputato varie amichevoli - ha esordito domenica scorsa nel primo impegno ufficiale stagionale, ossia la Coppa Italia di Eccellenza, vincendo per 3-2 sul campo dell'Armando Picchi, vale a dire l'altra squadra cittadina che peraltro milita nello stesso girone degli amaranto anche in campionato.

Occorre ricordare, come curiosità, che in questa stagione la città di Livorno esprime comunque anche una società in Serie D, ossia la Pro Livorno Sorgenti, squadra di un quartiere cittadino (denominato appunto Sorgenti), che ha già iniziato il proprio campionato da due giornate (ottenendo una vittoria e una sconfitta). La città ha poi appunto due club in Eccellenza regionale, ossia l'US Livorno 1915 e l'Armando Picchi.

Unione Sportiva Livorno 1915, una rosa importante per l'Eccellenza

Intanto è di queste ore l'annuncio ufficiale del club amaranto relativo al tesseramento dell'attaccante Giuseppe Torromino, proveniente dalla Ternana: il giocatore classe '88 vanta numerose stagioni in Serie C e Serie B (in particolare al Crotone). Egli va ad aggiungersi a una rosa già importante per una squadra di Eccellenza, che ha in organico diversi giocatori con un passato fra i professionisti, fra essi spicca Tommaso Bellazzini, il quale ha all'attivo oltre 100 presenze in Serie B (con Cittadella e Vicenza).

Nei prossimi giorni, inoltre, potrebbe essere annunciato anche l'ingaggio di un altro esperto attaccante, ossia Daniele Vantaggiato, che proprio assieme a Torromino ha giocato alla Ternana nella scorsa stagione e che si sta allenando a Livorno già da alcune settimane.