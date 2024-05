Uno dei grandi protagonisti del trionfo dell'Inter in campionato, che ha conquistato la seconda stella, è stato senza dubbio Lautaro Martinez. Il Toro guida la classifica capocannonieri avendo messo a segno ventitré gol in trentuno presenze in campionato, pur essendo a digiuno da oltre due mesi con l'ultimo gol segnato a fine febbraio contro l'Atalanta. I nerazzurri ora stanno cercando di blindarlo con il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2026, e la firma sembra vicina. Ma non è da trascurare neanche il forte interesse del Paris Saint Germain, che deve sostituire Kylian Mbappé che andrà via a zero perché promesso sposo del Real Madrid.

La Juventus invece è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato e tra i nomi che piacerebbero c'è anche quello di Sofyan Amrabat, che tornerà alla Fiorentina dopo l'anno deludente in prestito al Manchester United.

Il futuro di Lautaro tra Inter e PSG

Lautaro Martinez ormai è uno dei top player conclamati del campionato italiano, uno dei pochissimi rimasti e anche per questo l'Inter sembra pronta ad uno sforzo importante per tenerlo anche in futuro. Le parti stanno trattando il rinnovo di contratto con l'obiettivo di prolungare dal 2026 al 2028, con opzione per un altro anno. Sembra vicina l'intesa anche su quelle che saranno le cifre visto che si partiva da un'offerta da 8 milioni a fronte di una richiesta di oltre 10 milioni.

La fumata bianca, però, potrebbe arrivare intorno ai 9 milioni di euro più bonus.

Fin quando non arriverà l'annuncio ufficiale bisogna tenere d'occhio comunque il Paris Saint Germain, che da tempo è sulle tracce dell'argentino. I parigini sarebbero pronti anche a mettere sul piatto una cifra vicina ai 100 milioni di euro, ma come detto l'Inter non vorrebbe privarsene.

Questo a meno che il club dello sceicco non rilanci arrivando a quota 150 milioni, in quel caso sarebbe molto difficile dire di no.

L'attacco dell'Inter

L'Inter sembra avere le idee chiare su quello che sarà l'attacco della prossima stagione. Come detto, si cercherà di blindare Lautaro Martinez con il rinnovo di contratto e si punta alla conferma di Marcus Thuram, salvo offerte fuori mercato (anche in questo senso occhio al PSG).

Alle loro spalle sarà rivoluzione visto che andrà via Alexis Sanchez, in scadenza, e che si cercherà una sistemazione ad Arnautovic e Correa.

In entrata è certo l'arrivo a zero di Mehdi Taremi, in scadenza con il Porto, l'altro innesto potrebbe essere Albert Gudmundsson. Con il Genoa si sta trattando sulla base di un prestito oneroso, pagato con il cartellino di Zanotti valutato 6 milioni, con obbligo di riscatto fissato tra i 25 e i 30 milioni di euro. Zirkzee, invece, è un'opzione che tornerebbe di modo solo in caso di partenza di uno appunto tra Lautaro e Thuram.

Juventus su Amrabat

La Juventus invece cercherà almeno due rinforzi in mezzo al campo in vista della prossima estate. I bianconeri hanno sofferto molto in quella zona del campo e uno dei nomi che piacerebbe è quello di Sofyan Amrabat, che non sarà riscattato dal Manchester United e che tornerà alla Fiorentina.

I viola, però, punteranno a cederlo per non perderlo a zero l'anno dopo, essendo in scadenza a giugno 2025. La valutazione, rispetto alla richiesta di un anno fa di 25 milioni, è inevitabilmente scesa sui 10-15 milioni. L'idea della Juve sarebbe quella di mettere sul piatto il cartellino di Hans Nicolussi Caviglia e un conguaglio economico tra i 7 e i 10 milioni di euro.