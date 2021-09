Il Chelsea di Tuchel sarebbe interessato a Federico Chiesa. I Blues, dopo il grande acquisto di Romelu Lukaku arrivato dall'Inter, vorrebbero accaparrarsi le prestazioni dell'esterno offensivo della Juventus per puntellare la rosa a disposizione di Tuchel e completare un attacco già formato da giocatori di assoluto talento.

Secondo quanto riporta il portale spagnolo Fichajes.net, il club londinese sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra attorno ai 115 milioni di euro, importo simile a quello sborsato dagli inglesi all'Inter per chiudere la trattativa per Lukaku, ritornato al Chelsea in estate.

La Juventus attualmente reputa Chiesa incedibile, ma davanti ad un'offerta così importante anche la dirigenza della Vecchia Signora potrebbe vacillare e pensare ad una cessione dell'ex esterno della Fiorentina che dopo un Europeo da protagonista, ha attirato su di se i top club europei.

Oltre alla situazione legata a Chiesa, altre insidie di mercato potrebbero provenire dalla Premier League per la Juve. Infatti, secondo il Mirror, il Tottenham dell'ex Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino Dejan Kulusevki già per la prossima sessione invernale di Calciomercato, visto il poco spazio che lo svedese sta riuscendo a ritagliarsi in questa prima parte di stagione.

Champions League, Juve-Chelsea: sfida per il primato del girone

Intanto, questa sera 29 settembre, sarà proprio il Chelsea l'avversario della Juventus nella seconda giornata di Champions League. All'esordio, entrambe le compagini hanno conquistato una vittoria: i bianconeri hanno battuto in scioltezza il Malmoe per 3-0 in trasferta, mentre i Blues hanno battuto 1-0 lo Zenit grazie alla rete decisiva di Lukaku.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La sfida promette spettacolo ma che soprattutto risulta fondamentale anche per l'economia del girone e soprattutto per la corsa al primo posto.

In merito all'imminente sfida si è espresso il tecnico bianconero Max Allegri che ha dichiarato: "Ho l'ambizione di vincere la Champions. E' un desiderio, una passione. Chiesa? Da lui mi aspetto tanto, per lui questa stagione sarà molto importante.

Difesa a tre? Vedremo, potrei cambiare".

Per quanto concerne la possibile formazione bianconera, Allegri potrebbe riproporre un 3-5-2: Sczcesny tra i pali; difesa a tre formata da Bonucci, Chiellini e De Ligt. A centrocampo, confermato Locatelli, sostenuto ai lati da Bentancur e McKennie, mentre sulle corsie spazio ad Alex Sandro e Cuadrado. Infine, in attacco ci dovrebbero essere Kean e Chiesa, con eventualmente Kulusevki pronto a subentrare a gara in corso.

Anche Tuchel dovrebbe confermare lo schieramento con la difesa a tre, optando per il tandem offensivo formato da Lukaku-Havertz. Non ci sarà invece Kantè fermato dal Covid.