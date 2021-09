Andrea Agnelli potrebbe lasciare la Juventus perché avrebbe intenzione di intraprendere una nuova avventura nel mondo dei motori. Secondo quanto riportato da Graziano Campi, il numero uno dei bianconeri sarebbe richiesto dalla Ferrari.

"Non è affatto sicuro che Agnelli sarà il presidente della Juventus anche il prossimo anno – ha dichiarato alla trasmissione ‘Top Calcio24’ – Da una parte c’è la Ferrari che spinge per averlo e dall’altro c’è da capire come andrà a finire la questione legata al caos della Superlega. Staremo a vedere”.

Miralem Pjanic nuovo calciatore del Besiktas

Il centrocampista bosniaco, nonostante un contratto triennale con il Barcellona, si trasferisce nel club turco in prestito. Il calciatore, molto seguito dai bianconeri, sarebbe stato vicino al ritorno in Serie A ma l'oneroso ingaggio percepito da 8 milioni di euro avrebbe fermato le operazioni per l'approdo alla Continassa. Il bosniaco è arrivato nella serata di ieri, 2 settembre, e rappresenta il colpo per la prossima Champions League che vede impegnata la squadra allenata da Sergen Yalcin. Nessun acquisto per il centrocampo di Massimiliano Allegri dopo l'ingaggio di Manuel Locatelli, giunto nella sessione estiva dal Sassuolo.

Senza un playmaker effettivo, il tecnico della Juventus dovrebbe cambiare l'assetto del centrocampo in attesa di ritrovare Arthur.

Il brasiliano è al momento indisponibile per l'infortunio che lo terrà fuori dai giochi per circa 3 mesi. Nelle ultime uscite estive si è visto Aaron Ramsey, ma le sue precarie condizioni fisiche potrebbero indurre Allegri a puntare su un 4-2-3-1 con in mediana Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot alle spalle di Chiesa, Kulusevski, Dybala e Moise Kean.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le parole di Vieri sul possibile arrivo di Mauro Icardi

L'attacco, che ha visto la partenza di Cristiano Ronaldo, è stato potenziato con l'arrivo di Moise Kean dall'Everton, ma secondo quanto riportato dalle ultime notizie ci sarebbe stato un interessamento per Mauro Icardi. L'argentino, però, ha deciso di giocarsi le sue carte al Paris Saint Germain e avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro.

Sull'attaccante ex Inter è intervenuto Christian Vieri che ha confermato quanto sarebbe stato importante il suo arrivo a Torino per raccogliere l'eredità del centravanti ex Real Madrid.

"Quando va via un giocatore così non c’è una scelta migliore – spiega l'ex attaccante tramite un'intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport – Ma Kean non so quanti gol potrà fare. Icardi è uno che gioca poco con la squadra, ma di mestiere fa il finalizzatore, i suoi 20 gol è facile che te li faccia. Ma nel mercato non sempre si riesce a fare la cosa che sembra la migliore".