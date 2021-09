La Juventus nell'ultimo giorno di mercato ha ufficializzato la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United e successivamente l'acquisto di Moise Kean dall'Everton. La notizia del trasferimento del portoghese alla società inglese era già stata confermata dallo United qualche giorno prima. I bianconeri lo hanno ceduto per circa 15 milioni di euro più 8 milioni di bonus, generando in questo modo una minusvalenza finanziaria di circa 14 milioni di euro. La Juventus però andrà ad alleggerire il bilancio d'esercizio di circa 60 milioni di euro lordi.

Sorprende però la scelta della società bianconera di acquistare Moise Kean come sostituto del portoghese, considerando che il nazionale italiano la scorsa stagione è stata una riserva al Paris Saint Germain e che anche l'Everton ha preferito cederlo. Gran parte degli addetti ai lavori si aspettava un acquisto più importante per il settore avanzato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe potuto investire su Edinson Cavani. La punta uruguaiana infatti con l'arrivo di Cristiano Ronaldo raccoglierà probabilmente minor minutaggio rispetto alla stagione 2020-2021. Il Manchester United lo avrebbe offerto anche alla Juventus, che però non sarebbe stata interessata al giocatore.

La Juventus avrebbe rifiutato l'acquisto di Cavani

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Manchester United avrebbe offerto alla Juventus Edinson Cavani. La società bianconera avrebbe rifiutato per i costi che avrebbe dovuto sostenere con l'ingaggio della punta uruguaiana, che chiedeva circa 9 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023.

Alla fine la società bianconera ha deciso di dare fiducia a Moise Kean acquistandolo dall'Everton in prestito di due anni con obbligo di riscatto per un totale di circa 38 milioni di euro. Evidente quindi la decisione della Juventus non solo di ringiovanire la rosa ma anche di non appesantire il monte ingaggi, seppur alleggerito dalla cessione di Cristiano Ronaldo.

Il mercato della Juventus

La Juventus la prossima stagione potrebbe continuare la sua strategia di mercato investendo su altri giovani di qualità. Per il settore avanzato si parla infatti di una possibile offerta per Dusan Vlahovic, che va in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023. Sulla punta ci sarebbe però l'interesse concreto di diverse società europee. La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementare qualora dovesse confermarsi nel campionato italiano.

Per quanto riguarda invece il centrocampo sono due i giocatori che piacciono alla società bianconera. Si tratta di Aurelien Tchouameni del Monaco e di Boubacar Kamara in scadenza di contratto con l'Olympique Marsiglia a fine stagione.