La Juventus ha ufficializzato la partenza di Cristiano Ronaldo: il portoghese si trasferisce al Manchester United per circa 15 milioni di euro pagando la somma in cinque stagioni più 8 milioni di euro di bonus. Una trattativa di mercato che porta a una minusvalenza finanziaria per la società bianconera, che però va a risparmiare circa 60 milioni di euro lordi sul monte ingaggi. Il suo sostituto sarà Moise Kean, il suo acquisto è stato annunciato subito l'ufficializzazione della cessione di CR7 al Manchester United. La punta della nazionale italiana arriva in prestito oneroso per due stagioni per circa 7 milioni di euro con obbligo di riscatto a giugno 2023 per circa 31 milioni di euro.

In queste ultime ore di mercato in bianconero non dovrebbe arrivare un'altra punta, si era parlato infatti di una possibile offerta della Juventus per il giocatore argentino del Paris Saint Germain Mauro Icardi. Trattativa che però sembra difficile da definire in poche ore. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'acquisto di Icardi potrebbe essere posticipato al Calciomercato invernale.

Mauro Icardi potrebbe trasferirsi alla Juventus a gennaio

La Juventus avrebbe deciso di rimandare l'acquisto di Mauro Icardi a gennaio. La società bianconera sarebbe interessata all'argentino del Paris Saint Germain: è difficile però definire una trattativa di mercato così importante in poche ore, considerando che la cessione di Cristiano Ronaldo è stata ufficializzata negli ultimi giorni di mercato.

Potrebbe invece arrivare nelle ultime ore del calciomercato il centrocampista gradito dal tecnico Massimiliano Allegri. Sarebbe infatti previsto un incontro fra Barcellona e Juventus per l'eventuale trasferimento alla società bianconera di Miralem Pjanic. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato è atteso un incontro a breve fra le due società per discutere del centrocampista.

La Juventus vorrebbe pagare circa 3,5 milioni di euro a stagione per l'ingaggio del giocatore, il Barcellona invece vorrebbe contribuire per circa 4 milioni di euro, poco meno della metà dell'attuale stipendio che percepisce nella società catalana. La differenza è di circa un milione di euro a stagione. Potrebbe essere proprio Pjanic a rinunciare a quella somma pur di ritornare nella società bianconera.

Pjanic ha postato di recente una foto in bianco e nero su Instagram

Nelle ultime ore il centrocampista ha lanciato messaggi che alludono alla sua volontà di ritornare nella società bianconera: un post con una foto in bianco e nero pubblicato ieri su Instagram sarebbe un indizio in tal senso.

Si attendono quindi novità nelle prossime ore. In caso di arrivo di Pjanic Massimiliano Allegri avrebbe il suo mediano di qualità da schierare davanti alla difesa e con il quale ha avuto già modo di lavorare nella sua prima esperienza professionale alla società bianconera.