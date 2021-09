L'Inter guarda già al mercato del futuro e avrebbe puntato Andrea Cambiaso. Il calciatore, in gol anche contro il Napoli nel match di Marassi, sarebbe il sostituto ideale per la corsia mancina che dovrebbe perdere Ivan Perisic. Il croato non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022 da circa 5 milioni di euro e potrebbe trasferirsi in Bundesliga. I dirigenti milanesi sarebbero sul calciatore del Genoa che potrebbe arrivare a parametro zero durante la prossima stagione calcistica. Con il club ligure continuerà il suo percorso di crescita calcistica e poi sarà libero di scegliere, se non dovesse rinnovare, il club ideale per il futuro.

Le due parti avrebbero avuto già i primi contatti ma il presidente Preziosi vorrebbe subito procedere per il rinnovo per non perdere un calciatore di prospettiva che potrebbe garantire una netta plusvalenza alle casse del club.

I nerazzurri, però, non avrebbero mollato neanche FIlip Kostic del Francoforte. Il serbo, che è stato molto vicino alla Lazio durante la scorsa sessione di mercato, avrebbe una valutazione che si aggira tra i 15 ed i 20 milioni di euro. Il suo acquisto potrebbe essere finanziato dalla cessione, se dovesse essere a titolo definitivo, di Valentino Lazaro al Benfica.

Procede anche il lavoro sul fronte rinnovi. Sarebbe stato raggiunto, infatti, l'accordo per prolungare l'avventura di Marcelo Brozovic.

Il croato, migliore del match di Champions League perso contro il Real Madrid, dovrebbe accettare uno stipendio da circa 6 milioni di euro. Nelle ultime settimane ci sarebbe stata l'accelerata decisiva perché sia il calciatore che la società vorrebbero continuare il progetto iniziato da pochi mesi. Il tecnico, Simone Inzaghi, lo riterrebbe fondamentale nel suo 3-5-2.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inter: potrebbero rinnovare Brozovic, Nicolò Barella e Lautaro Martinez

Nelle ultime uscita, l'allenatore ex Lazio ha anche provato l'esperimento con Nicolò Barella al posto dell'ex Dinamo Zagabria e Arturo Vidal sul centrodestra. Proprio il centrocampista ex Cagliari dovrebbe seguire Brozovic per l'ennesimo rinnovo del contratto in casa Inter.

Nei prossimi giorni, come dichiarato dal dirigente Giuseppe Marotta, anche Lautaro potrebbe prolungare il suo accordo fino al 2025 firmando un adeguamento di circa 6 milioni di euro a stagione.

L'argentino ha iniziato al meglio la stagione come dimostrano le reti consecutive messe a segno contro il Verona e contro la Sampdoria. Nel match giocato nella prima giornata con il Genoa, l'ex Racing non è stato in campo perché ha dovuto scontare la squalifica rimediata durante la scorsa stagione.