Uno dei perni dell'Inter negli ultimi anni è stato senza dubbio Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è stato imprescindibile prima per Luciano Spalletti e poi per Antonio Conte, e adesso sta succedendo lo stesso anche con Simone Inzaghi. Per questo motivo la società nerazzurra è al lavoro per cercare di blindare il giocatore, che ha il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno. Al momento c'è una fase di stallo e per questo motivo non sono esclusi colpi di scena. Senza il rinnovo, infatti, il club meneghino potrebbe anche cederlo a gennaio per non perderlo a parametro zero e su di lui avrebbe messo gli occhi il Manchester United.

Manchester United su Brozovic

Il Manchester United è alla ricerca di rinforzi per alzare il livello della rosa ulteriormente dopo il ritorno di Cristiano Ronaldo. I Red Devils vogliono rinforzare il centrocampo con elementi che possano dare anche equilibrio, visto che a giugno del prossimo anno andrà via Paul Pogba, salvo sorprese, essendo in scadenza di contratto.

Il club inglese avrebbe messo nel mirino Marcelo Brozovic, che ha dimostrato di poter svolgere indistintamente sia compiti offensivi che difensivi. Nell'Inter è sempre tra coloro che corrono di più nel corso della partita e quanto manca la sua assenza si sente. Anche l'anno scorso "Epic Brozo" ha collezionato numeri importanti, con sei assist e due gol all'attivo in campionato.

Il centrocampista croato ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e le trattative per il rinnovo stentano a decollare. Il suo entourage chiede 6 milioni di euro a stagione, mentre i nerazzurri non sono andati oltre una proposta da 4-4,5 milioni di euro a stagione più bonus. Servirà uno sforzo da entrambe le parti per arrivare alla fumata bianca, altrimenti l'ipotesi Manchester United a gennaio diventerà sempre più concreta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Possibile scambio con il Manchester United

Inter e Manchester United potrebbero discutere del futuro di Marcelo Brozovic a gennaio qualora non dovesse arrivare il rinnovo di contratto. Le due società potrebbero anche intavolare uno scambio alla pari, per realizzare due plusvalenze importanti e permettere ai nerazzurri di non perdere il centrocampista croato a parametro zero e i Red Devils di liberarsi di un giocatore fuori dal progetto.

Il calciatore che il club inglese potrebbe mettere sul piatto, infatti, è Donny Van De Beek, che sembrava in uscita già questa estate. In Inghilterra l'olandese trova poco spazio e ha perso il posto in Nazionale. Senza un cambio di rotta a gennaio il suo agente chiederà la cessione. Van De Beek potrebbe sostituire Brozovic proprio in cabina di regia, ma non è escluso che il club meneghino possa portarlo a Milano anche in caso di rinnovo del croato, facendo alternare i due in cabina di regia.