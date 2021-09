Dopo la chiusura della sessione di Calciomercato estivo, la Juventus monitorerebbe nuovi colpi da effettuare in quella di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri ed essere così competitiva sia in Italia che in Champions League.

Nonostante l'arrivo di Moise Kean che ha sopperito alla partenza di Cristiano Ronaldo, i bianconeri non avrebbero del tutto abbandonato la pista riguardante Mauro Icardi, attaccante argentino del Paris Saint Germain, accostato alla società di Torino già nelle precedenti sessioni di mercato.

La trattativa (i bianconeri punterebbero al prestito) si potrebbe avviare in caso di mancato utilizzo di Icardi alla corte di Mauricio Pochettino che in estate ha deciso di trattenere l'attaccante ex Inter.

La situazione però potrebbe cambiare nel mercato invernale dove Icardi chiuso dal trio Messi, Neymar e Mbappè e dalla presenza di un giocatore di altro elemento offensivo di spessore come Di Maria, potrebbe decidere di cambiare aria, con la Juventus che potrebbe accaparrarsi le prestazioni dell'ex numero 9 dell'Inter.

I bianconeri inoltre, valutano la pista riguardante Dusan Vlahoivc: il giovane attaccante serbo classe 2000 in forza alla Fiorentina però ha un costo elevato, intorno ai 60-70 milioni di euro. Inoltre, è ferrea la convinzione del presidente viola Rocco Commisso di rinnovargli il contratto e di costruire una grande Fiorentina attorno al bomber serbo.

Juve, sguardo al centrocampo: si pensa a Tchouanemi

Oltre a un eventuale colpo in attacco, la società bianconera starebbe valutando anche possibili entrate in mezzo al campo, reparto che sembra aver più bisogno di acquisti imminenti.

Dopo il mancato arrivo di Pjanic e di Witsel (i cui nomi erano circolati molto nelle ultime settimane di agosto) la società bianconera ora penserebbe ad Aurelien Tchouanemi, forte centrocampista francese del Monaco e già accostato ai bianconeri nella sessione estiva di calciomercato.

A causa delle mancate partenze di McKennie e di Ramsey, i bianconeri non sono riusciti a concludere l'affare con il club del principato ma ci potrebbero riprovare a gennaio, così da regalare una nuova pedina a Max Allegri, dopo l'arrivo di Manuel Locatelli, che intanto ha già preso in mano le chiavi della mediana bianconera con grande personalità.

Infine, resta da monitorare la questione riguardante il contratto di Paulo Dybala, che sembra più vicino all'accordo con la Vecchia Signora. Un rinnovo che metterebbe la "Joya" ancora di più al centro del nuovo progetto Juventus targato Massimiliano Allegri.