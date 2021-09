Il Milan è tornato in Champions League dopo 7 lunghi anni di assenza, uscendo sconfitto nel match contro il Liverpool per 3-2. I rossoneri hanno dovuto fare a meno del loro bomber, Zlatan Ibrahimovic, alle prese con i soliti acciacchi dovuti anche all'età. In tal senso potrebbe venire in aiuto il Calciomercato, con il Milan che sarebbe intenzionato ad acquistare il bomber dell'Arsenal Alexandre Lacazette.

Calciomercato Milan, idea Lacazette a parametro zero

Milan e Juventus sono tra i club interessati ad acquistare Alexandre Lacazette dall'Arsenal a parametro zero, secondo un rapporto.

L'attaccante francese ha un contratto in scadenza il prossimo giugno che difficilmente potrà essere rinnovato, perché la concorrenza all'interno del club sta spingendo il giocatore a provare una nuova avventura. Dato che ora ha 30 anni, vorrebbe un club in grado di lottare per conquistare trofei importanti e i Gunners non sembrano soddisfare le sue ambizioni. Nei giorni scorsi il suo nome è stato fortemente legato alla Liga, con Atletico Madrid e Siviglia pronti a portarlo in Spagna, ma ci sono due grandi squadre italiane che vogliono convincerlo a provare la Serie A. La Juventus è alla ricerca di un altro attaccante e Lacazette potrebbe diventare un'idea per la finestra di gennaio in quello che sarebbe un affare a prezzo ridotto.

In corsa però anche il Milan, consapevole di dover sostituire Zlatan Ibrahimovic che presto compirà 40 anni. Il vantaggio per i due club di Serie A sarebbe il Decreto Crescita, che in sostanza garantisce un risparmio del 50% sull'imposta lorda che il club pagherebbe.

Milan, il punto sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic

Le condizioni di Ibrahimovic continuano a essere monitorate, ma l'attaccante è alle prese con un'infiammazione al tendine d'achille della gamba sinistra, che lo ha costretto a saltare il ritorno dei rossoneri in Champions League dopo sette anni contro il Liverpool mercoledì sera.

Ibra ha parlato del suo stato fisico durante un evento commerciale, e anche lui ha ammesso che il suo corpo e la sua mente a volte non sono d'accordo. “Per la Juve, vediamo, ho un piccolo problema al tendine, ma per il resto va tutto bene. Non voglio rischiare di avere conseguenze, non voglio giocarne una e poi saltare altre partite, come l'anno scorso.

Questa volta ascolterò il mio corpo senza pensare di essere Superman". L'infiammazione del tendine d'Achille non è un problema fisico serio, ma non è possibile stabilire quanto tempo ci vorrà per risolverlo: potrebbe volerci un giorno, una settimana o forse anche di più. La situazione viene quindi monitorata giorno dopo giorno, nella speranza che il problema si risolva al più presto. Per questo motivo la sua presenza contro la Juventus è incerta, e se non ha recuperato al 100% dall'infortunio allora Zlatan ha fatto capire che non correrà rischi.