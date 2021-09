L'Inter di Simone Inzaghi è tornata al lavoro questo 2 settembre, nonostante la sosta delle nazionali, per preparare al meglio la terza partita di campionato contro la Sampdoria, in programma il 12 settembre, e l'esordio in Champions League contro il Real Madrid fissato per il 15 settembre.

Nella giornata di oggi alla Pinetina si è svolto l'allenamento della squadra, guidato dallo staff tecnico nerazzurro, il quale però dovrà fare a meno almeno per questa settimana dei giocatori che sono stati convocati dalle rispettive nazionali per i match di qualificazione ai mondiali in Qatar del 2022.

La squadra è ritornata ad allenarsi dopo il quattro giorni di pausa concessi da mister Inzaghi.

Ritorno agli allenamenti per i nerazzurri, riecco Gagliardini

Torna di nuovo in campo la squadra di mister Inzaghi dopo la vittoria contro l'Hellas Verona. Si riaffaccia sul terreno di gioco Roberto Gagliardini insieme ad altri sette compagni di squadra.

In campo è sceso anche il cileno Alexis Sanchez, che però a causa delle precarie condizioni fisiche ha svolto lavoro differenziato. L'attaccante cileno ex Udinese ha ancora dolore al gemello mediale, un problema che porta avanti da un paio di mesi. Lo staff medico nerazzurro però continua a farlo allenare con cautela, senza forzare un suo ritorno in campo monitorando così la sua condizione giorno dopo giorno.

In campo è ritornato dall'infortunio anche Roberto Gagliardini che da tempo aveva problemi legati al ginocchio causato da una botta ricevuta nel mese di luglio durante il ritiro pre-campionato. Ora il giocatore, che è stato al centro anche di una presunta notizia di mercato che lo vedeva vicino alla maglia della Roma, sta continuando ad allenarsi per farsi trovare pronto dall'allenatore nel momento del bisogno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il giocatore spera di poter esser nella lista dei convocati già dalla sfida contro la Sampdoria del 12 settembre alle ore 12:30.

In attesa del ritorno dei nazionali, i nerazzurri continuano ad allenarsi

Insieme a Gagliardini sul campo di Appiano Gentile si sono ritrovati anche altri giocatori come D'Ambrosio, Dimarco, Ranocchia, Satriano, Kolarov e Darmian.

Hanno svolto una doppia seduta di allenamento che prevedeva sia tecnica individuale che schemi di gioco e movimenti con e senza pallone.

All'allenamento della prima squadra si sono aggregati anche quattro giocatori provenienti dalla primavera di Chivu.

Arriva il terzo sponsor sulla maglia, si tratta di Digitalbits

La partnership tra Inter e Zytara porterà nelle casse nerazzurre 85 milioni di euro in 4 anni. La media annuale degli introiti che incasserà l'Inter ogni anno sarà sempre intorno ai 21 o 22 milioni di euro. La cifra dell'azienda Zytara con il marchio Digitalbits pareggia quella del main sponsor Socios.

Zytara è una digital home banking che intende sviluppare con l'inter vari prodotti, dal mondo della finanza fino ad arrivare al mondo delle vendite online, attraverso un app del club.

Tutto ciò sarà reso possibile dall'introduzione della criptovaluta XDV, attraverso la quale i tifosi potranno acquistare i biglietti per lo stadio, maglie e altro.