L'Inter sarà una delle società che farà qualcosa nella prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio, per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I nerazzurri, infatti, vogliono rendere la squadra ulteriormente competitiva per difendere il titolo di campioni d'Italia di cui sono detentori, sognando la vittoria del 20° scudetto della propria storia, che varrebbe la seconda stella. Uno dei reparti che potrebbe subire qualche modifica è quello di centrocampo, dove Stefano Sensi è spesso alle prese con problemi fisici e anche Vidal ha avuto qualche problema fisico in questa prima parte della stagione.

Uno dei nomi che sembrerebbe finito in orbita nerazzurra è quello di Harry Winks, che potrebbe essere in uscita dal Tottenham.

Idea Winks per l'Inter

L'Inter è in cerca di un rinforzo in mezzo al campo in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. I nerazzurri, infatti, non si fidano pienamente di Sensi, spesso ai box per problemi fisici, mentre Vidal, Vecino e Brozovic sono in scadenza di contratto e non è escluso un addio anticipato già a gennaio.

I nerazzurri, comunque, non potranno permettersi investimenti pesanti per l'ormai nota situazione finanziaria, nonostante grazie alle cessioni di Romelu Lukaku al Chelsea e Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per quasi 200 milioni di euro complessivi, i conti societari siano stati migliorati come sottolineato dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta.

Il club meneghino, dunque, cercherà occasioni di mercato e una di queste risponde al nome di Harry Winks, centrocampista inglese sempre più ai margini del Tottenham. Il giocatore ha trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione agli ordini del nuovo allenatore, Nuno Espirito Santo. Sono due le presenze raccolte in campionato, partendo sempre dalla panchina, per un minutaggio complessivo da 60 minuti.

Proprio per questo anche il ds degli Spurs, Fabio Paratici, starebbe cercando una soluzione per il classe 1996 e lo avrebbe proposto proprio alla società nerazzurra, oltre che alla Roma.

La strategia dell'Inter

La valutazione di Harry Winks resta importante, nonostante il centrocampista inglese sia ai margini della rosa del Tottenham, visto che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

L'Inter, dal proprio canto, non vorrebbe fare un investimento così pesante a gennaio e non è escluso che possa provare ad acquistare il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Occhio anche ad un possibile scambio con un giocatore tra Vecino e Gagliardini, con il primo in scadenza di contratto e il secondo, invece, ai margini della rosa di Simone Inzaghi.