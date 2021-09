Uno degli uomini del momento in casa Inter in questi giorni è sicuramente Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è arrivato questa estate dalla Roma a parametro zero, con un bonus eventualmente da 1 milione di euro da corrispondere alla Roma, con il compito difficile di non far rimpiangere Romelu Lukaku, ceduto al Chelsea per 115 milioni di euro. Per ora l'attaccante è riuscito alla perfezione nel suo obiettivo e, nelle ultime due partite, è stato decisivo, segnando tre reti contro Bologna e Fiorentina e disegnando calcio. Una sorta di regista avanzato, ma il giocatore non è più giovanissimo.

Per questo motivo la società nerazzurra starebbe cercando qualche occasione di mercato per gennaio: un elemento funzionale al progetto che possa far rifiatare lo bosniaco e alternarsi tra campionato e coppe.

Inter su Jovic

L'Inter è in cerca di un rinforzo in attacco in vista della prossima sessione invernale di Calciomercato. I nerazzurri sono partiti bene, essendo in piena lotta per il primato in classifica in Serie A e dominando a larghi tratti all'esordio in Champions League, pur perdendo, contro il Real Madrid. Proprio la sfida tra i due club è stata l'occasione per le rispettive dirigenze di parlare anche di mercato. Sul piatto un nome che era stato già accostato al club meneghino questa estate, quello di Luka Jovic.

Il centravanti serbo è rimasto a Madrid per la mancanza di offerte e sta provando a ritagliarsi il suo spazio ma è tutt'altro che semplice visto che davanti ha un fuoriclasse assoluto come Karim Benzema. Inoltre, il classe 1996, quando è stato chiamato in causa nei quattro spezzoni di campionato e uno di Champions, non ha mai inciso con zero gol realizzati fino ad ora.

Proprio per questo i Blancos non avrebbero chiuso le porte a una sua cessione all'Inter, dato che in nerazzurro potrebbe trovare maggiore continuità. A Milano, infatti, potrebbe giocare sia al posto di Dzeko, sia insieme al bosniaco, essendo in grado entrambi di giocare sia da prima che da seconda punta.

La strategia dell'Inter

L'Inter sarebbe pronta ad intavolare una trattativa con il Real Madrid per Luka Jovic. La strategia della società nerazzurra sarebbe quella di provare a strappare il centravanti serbo con la formula del prestito di diciotto mesi, fino a giugno 2023, con diritto di riscatto fissato ad una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. In questo modo il club meneghino potrebbe valutare se dovesse valere la pena fare un investimento comunque importante su un giocatore che ha deluso nella capitale spagnola. Il Real, d'altronde, aveva fatto un investimento importante nell'estate del 2019 per acquistarlo dall'Eintracht Francoforte, da 60 milioni di euro, senza essere stato ripagato sul campo. Una formula che, dunque, potrebbe stare bene al club spagnolo, che non sembra voler puntare su Jovic per il futuro, come dimostrano i rumor su Mbappé e Haaland.