In queste ore tiene banco la vicenda di Mauro Icardi che si sarebbe separato definitivamente da Wanda Nara. I due in Italia erano finiti al centro dell'attenzione quando il centravanti argentino era all'Inter. Il giocatore fu poi ceduto nell'estate del 2019 proprio a causa della rottura con l'ambiente dell'Inter. Lo prese il Paris Saint Germain in prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, poi esercitato l'anno successivo. Una vicenda delicata, con la showgirl argentina che sarebbe già tornata in Italia con i figli.

E, per questo motivo, il classe 1993 sarebbe pronto a tornare per cercare di stare vicino ai figli. In queste ore si starebbe parlando anche di un possibile ritorno in nerazzurro.

L'ipotesi Inter

Il divorzio tra l'Inter e Mauro Icardi è stato burrascoso, visto che il centravanti argentino aveva rotto con mezzo spogliatoio, anche a causa delle dichiarazioni che rilasciava la moglie e agente, Wanda Nara, al programma Tiki Taka, nel quale era ospite fisso. La possibile separazione con quest'ultima potrebbe cambiare le carte in tavola tanto che Repubblica parla in queste ore anche di un possibile ritorno in nerazzurro.

Il club meneghino è sempre alla ricerca di un attaccante che possa far rifiatare Edin Dzeko, che non è più giovanissimo e non può giocare sempre.

Si è parlato di Luka Jovic e di Andrea Belotti, ma Giuseppe Marotta potrebbe cogliere l'occasione visto che Icardi è ai margini della squadra di Pochettino, avendo davanti fuoriclasse come Leo Messi, Neymar e Kylian Mbappé, senza dimenticare Angel Di Maria. Nove le presenze raccolte in Ligue 1 quest'anno, quasi tutte partendo dalla panchina, con tre reti all'attivo, a fronte di uno spezzone di gara giocato in Champions League.

L'Inter, comunque, non è l'unica società interessata, visto che anche Milan e Juventus sono pronte a farsi sotto, essendo anche loro alla ricerca di un numero nove. Anche se in nerazzurro c'è un amico che Maurito ha continuato a sentire in questi due anni lontani da Milano, Lautaro Martinez.

La richiesta del Psg

I rapporti tra Inter e Paris Saint Germain sono ottimi, come testimoniano i trasferimenti a Parigi di Mauro Icardi e Achraf Hakimi.

Proprio per Maurito si potrebbe parlare di un ritorno in nerazzurro, anche se alle condizioni del club meneghino, che vorrebbe il giocatore con la formula del prestito. Bisognerà vedere se ci sarà il diritto o l'obbligo di riscatto, con i parigini che valutano il proprio attaccante non meno di 35 milioni di euro. Affare tutt'altro che semplice soprattutto per come si è lasciato Icardi con la piazza, e per questo bisogna tenere d'occhio anche alle soluzioni Milan e Juventus.