Non è un momento molto semplice per Mauro Icardi, ex attaccante dell'Inter e attualmente in forza al Paris Saint Germain. Il centravanti argentino sarebbe in rotta con sua moglie, nonché sua procuratrice, Wanda Nara. Anche in campo Maurito sta trovando poco spazio, chiuso a Parigi da fuoriclasse assoluti come Neymar, Mbappé e Messi, senza dimenticare Angel Di Maria. Bisognerà vedere se arriveranno dichiarazioni ufficiali sull'argomento nei prossimi giorni visti i tanti rumor che si stanno susseguendo in queste ultime ore.

La rottura tra Icardi e Wanda Nara

La storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi è sempre stata al centro di rumor e non sono mancate le polemiche. Quando i due si sono fidanzati la showgirl argentina da poco aveva lasciato Maxi Lopez, nonostante le insinuazioni sul fatto che ci fosse stato un tradimento, sia della donna, sia di Maurito, che all'epoca era un caro amico dell'ex attaccante argentino. Ora quella storia d'amore che sembrava indissolubile e che aveva portato anche al divorzio dell'attaccante argentino con l'Inter due anni fa, sembra essere al capolinea. Le voci di rottura arrivano direttamente dal profilo social della stessa Wanda Nara: pur non parlando in maniera diretta del classe 1993, vari indizi portano alla separazione.

Caso vuole che tutto sia successo mentre l'Inter perdeva contro la Lazio allo stadio Olimpico per 3-1 in una gara ricca di polemiche. In quei minuti su Instagram Wanda ha pubblicato una storia scrivendo "Otra familia màs que te cargaste por zorra" che, tradotto in italiano, significa "Hai rovinato un’altra famiglia per una p…".

Il messaggio, come detto, è stato prima rimosso poi ripubblicato. Wanda ha anche smesso di seguire sui social il marito, e ha cancellato gran parte delle foto che li ritraevano insieme, a conferma di come il clima sia tempestoso in casa Nara-Icardi.

La causa della rottura

Dietro la rottura tra i due, come si evince dalla storia pubblicata da Wanda Nara, ci sarebbe il tradimento di Mauro Icardi.

L’attrice Eugenia Suarez sarebbe la causa della rottura tra i due. Sarebbe spuntato anche un messaggio di un’amica della showgirl, che pubblica uno screen di Wanda che scrive “mi sono separata”. Al momento nessuno dei due interessati ha confermato le indiscrezioni. Ma non è escluso che nelle prossime ore, viste le tante voci che stanno circolando sul web, possa arrivare qualche dichiarazione ufficiale.

Una notizia clamorosa se si pensa il forte legame che c'era tra i due. Icardi decise di affidarsi a lei come procuratrice ai tempi dell'Inter, scelta che con il tempo ha contribuito a portare al divorzio con i nerazzurri e al matrimonio con il Paris Saint Germain, dove ha un ingaggio da oltre 10 milioni di euro a stagione.

Il ritorno in Italia

Con questa rottura, potrebbero aumentare le possibilità di un ritorno in Italia di Mauro Icardi. L'attaccante aveva lasciato l'Inter anche per l'ingombrante figura rappresentata dalla moglie e agente, ospite fissa a Tiki Taka. Forse è impossibile pensare a un ritorno in nerazzurro, più probabile che tornino in auge i rumor su Roma e Juventus, con i bianconeri ancora alla ricerca di un vero numero nove, soprattutto dopo l'addio di Cristiano Ronaldo.