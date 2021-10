Mercoledì 20 ottobre alle ore 21 si giocherà Manchester United-Atalanta, gara valida per il 3° turno del girone F di Champions League 21/22.

I padroni di casa, nel corso della seconda giornata, hanno ottenuto una vittoria casalinga contro il Villarreal di Emery (all'iniziale rete di Alcacer per gli spagnoli hanno replicato Telles e Cristiano Ronaldo per i Red Devils). La Dea, invece, ha conquistato la prima vittoria del girone, grazie all'1-0 firmato Pessina contro lo Young Boys di Wagner.

Dove vederla: l'incontro sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252) e in streaming su SkyGo e NowTv.

Manchester United, CR7 dal 1'

Mister Solskjær e il suo Manchester United, dopo la sconfitta a sorpresa nell'esordio con lo Young Boys, non potranno più perdere ulteriore terreno verso il raggiungimento delle prime due posizioni del girone F del torneo.

Per impensierire gli orobici, l'allenatore potrebbe optare per il 4-2-3-1, con De Gea a difesa dei pali. Il quartetto difensivo sarà, con ogni probabilità, costituito inizialmente da Dalot e Shaw come terzini, mentre la coppia Lidelof-Bailly si piazzerà in mezzo alla retroguardia. McTominay e Pogba, invece, potrebbero essere gli interpreti titolari della linea mediana di casa United. La trequarti campo dovrebbe essere formata da Greenwood, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, i quali agiranno alle spalle dell'unica punta Edison Cavani.

Atalanta, Musso tra i pali

Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta vorranno mantenere inalterata la loro prima posizione nella classifica del girone F e, per riuscire in tale intento, saranno chiamati a tenere a debita distanza il Manchester United.

Per battere la compagine inglese, l'allenatore di Grugliasco potrebbe scegliere il 3-4-2-1, con Musso come estremo difensore.

Il terzetto arretrato potrebbe essere composto da Demiral, Palomino e Toloi. In mezzo al campo, invece, i titolari dovrebbero essere Maehle e Zappacosta sulle fasce, con De Roon e Freuler che si posizioneranno come scudo in mezzo. Malinovskyi e Ilicic, in ultimo, avranno buone chance di essere i trequartisti, mentre il vertice offensivo orobico sarà Duvan Zapata.

Le probabili formazioni di Manchester United-Atalanta:

Manchester United (4-2-3-1): De Gea, Dalot, Lidelof, Bailly, Shaw, Pogba, McTominay, Greenwood, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Cavani. Allenatore: Ole Gunnar Solskjær.

Atalanta (3-4-2-1): Musso, Toloi, Palomino, Demiral, Maehle, De Roon, Freuler, Zappacosta, Ilicic, Malinovsky, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.