Mercoledì 20 ottobre alle ore 21 ci sarà Zenit-Juventus, incontro valido per il 3° turno del gruppo H di Champions League 21/22. I padroni di casa, nella giornata scorsa, hanno asfaltato il Malmö per 4-0 alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, grazie alle reti di Claudinho, Kuzyayev, Sutormin e Wendel. La Vecchia Signora, invece, si è imposta di misura 1-0 (Chiesa al 46') contro il Chelsea di Tuchel allo Juventus Stadium. La telecronaca del match sarà affidata a Sandro Piccinini, mentre il commento tecnico sarà di Massimo Ambrosini.

Dove vederla: la gara verrà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video.

Zenit, Azmoun possibile vertice d'attacco

Mister Semak e il suo Zenit militano in terza posizione nel girone H con 3 punti conquistati in due incontri. L'allenatore russo, con lo scopo di insediare la compagine bianconera, potrebbe optare per il 3-4-2-1, con Kritsyuk a difesa dei pali. Terzetto che avrà buone chance di essere composto, almeno inizialmente, da Barrios, Chistyakov, e Rakitskiy. Le chiavi del centrocampo, invece, potrebbe essere consegnate a Santos e Sutormin, i quali agiranno rispettivamente da ala sinistra e destra, mentre a far da scudo in mezzo dovrebbero pensarci Kuzyaev e Wendel. Malcom e Claudinho, in ultimo, impiegheranno probabilmente la trequarti campo, con lo scopo primario di fornire palle goal al vertice offensivo Azmoun.

Juventus, probabile 4-4-2 per Allegri

Massimiliano Allegri e la sua Juventus, dopo le convincenti vittorie con Chelsea e Malmö, si appresteranno ad affrontare lo Zenit ben consci che un'eventuale vittoria gli farebbe fare un grande passo avanti verso il passaggio agli ottavi di finale del torneo. Per fare bottino pieno, il tecnico toscano potrebbe scegliere il classico 4-4-2, con Szczesny come estremo difensore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli interpreti iniziali del pacchetto difensivo dovrebbero essere Danilo e Alex Sandro ai lati con la coppia de Ligt-Chiellini a schermare in mezzo al reparto. La linea mediana sarà affidata, con ogni probabilità, a Bentancur e Locatelli, mentre Bernardeschi e Cuadrado dovrebbero agire come esterni di centrocampo. Pochi dubbi, infine, per il tandem offensivo bianconero che dovrebbe essere composto da Moise Kean e Federico Chiesa.

Non sarà probabilmente del match Bonucci, uscito malconcio dalla gara di Serie A contro la Roma.

Le probabili formazioni di Zenit-Juventus:

Zenit (3-4-2-1): Kritsyuk, Barrios, Chistyakov, Rakitskiy, Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos, Claudinho, Malcom, Azmoun. Allenatore: Sergej Semak.

Juventus (4-4-2): Szczesny, Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro, Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, Cuadrado, Kean, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri.