Il Crotone che ritornerà in campo in Serie B nella giornata di sabato 16 ottobre alle ore 14 per sfidare la capolista Pisa all'Ezio Scida sarà chiamato a cercare la vittoria. Il successo per ora, in questo campionato, non è ancora mai stato conquistato dagli squali.

In settimana è arrivata la conferma della fiducia nell'allenatore da parte del club, per voce del diesse Beppe Ursino. Tale fiducia però dovrà seguita da dei risultati positivi.

Crotone, esame per Modesto

Quello contro i toscani sarà a tutti gli effetti un esame per il tecnico Francesco Modesto.

L'allenatore crotonese, giunto in estate dopo l'esperienza alla Pro Vercelli, dovrà ottenere i tre punti per dare una svolta a una stagione difficile. Partito con ambizioni d'alta classifica, il Crotone si ritrova ora a lottare in zona retrocessione.

Un quadro complesso, ancor più difficile se si tiene conto che il Crotone rappresenta uno dei tre club che nello scorso campionato militavano in Serie A.

Se "vincere aiuta a vincere", il Crotone dovrà ottenere una vittoria per iniziare a guardare con occhi diversi al proseguo del torneo cadetto.

Voci di avvicendamento in casa Crotone

Al momento sembrano solamente delle voci senza conferme quelle circolate nei giorni scorsi e che parlavano, in caso di esonero di Francesco Modesto, dell'arrivo in panchina di un nuovo tecnico.

Tra i nomi emersi c'erano quelli di Davide Nicola, ex tecnico rossoblù, e di Massimo Carrera.

Non è da escludersi che in caso di mancata vittoria o ancor peggio di sconfitta contro il Pisa, la dirigenza possa iniziare a valutare uno scossone con un eventuale cambio alla guida della squadra. Anche se a oggi - almeno stando alle dichiarazioni rilasciate - tale ipotesi non sembrerebbe essere stata presa in considerazione dalla società, che ha appunto recentemente ribadito la propria fiducia nell'attuale allenatore rossoblù.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ritorno in campo con qualche assenza

Nel big-match contro la capolista il Crotone dovrà anche affrontare qualche problema di formazione.

Mancherà sicuramente il difensore Samuele Canestrelli, squalificato dal Giudice Sportivo a seguito del cartellino rosso rimediato nella sfida contro l'Ascoli. Out a causa di un infortunio anche Nehuén Mario Paz, che dovrà rimanere fermo per almeno tre settimane.

Il tecnico calabrese confida nel recupero di Marco Sala, assente nell'ultima sfida di campionato, però le chance di vederlo in campo sembrano essere pochissime. Da valutare, infine, saranno anche le condizioni dei calciatori che hanno disputato in questi giorni le gare con le rispettive selezioni Nazionali.