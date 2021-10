La Juventus, in questi giorni, sta lavorando alla Continassa per preparare la gara contro la Roma. Alla ripresa del campionato la squadra di Massimiliano Allegri avrà un ciclo di partite intense tra campionato e Champions League. In questi giorni, però, la Juventus deve rinunciare ai 16 nazionali. La pausa ha portato anche una cattiva notizia visto che Adrien Rabiot è risultato positivo al Covid - 19. Ma per la Juventus sono arrivati anche aggiornamenti positivi dal fronte infortuni. Infatti, Paulo Dybala sta meglio e contro la Roma dovrebbe essere a disposizione.

Ma anche da Alvaro Morata stanno arrivando buone notizie visto che ha ripreso ad allenarsi in campo con il pallone. Dunque, il rientro dello spagnolo si sta avvicinando e il suo obiettivo sarebbe quello di tornare per la partita del 24 ottobre contro l'Inter.

La Juventus recupera giocatori importanti

La Juventus sta sfruttando la pausa per recuperare i giocatori infortunati e per far ritrovare la forma a giocatori come Arthur e Kaio Jorge che sono rientrati nel derby contro il Torino. I due brasiliani hanno approfittato di questi giorni per mettere minuti nelle gambe e Massimiliano Allegri ha organizzato l'amchevole contro l'Alessandria proprio per provare Arthur e Kaio Jorge. Dalla partita contro la Roma, i due brasiliani saranno due opzioni per la Juventus.

Il rientro del numero 5 juventino è particolarmente importante visto che Adrien Rabiot, per i prossimi dieci giorni, dovrà stare in quarantena. Il francese rientrerà solo quando risulterà negativo al tampone per il Covid - 19. Dunque, senza di lui Massimiliano Allegri avrà gli uomini contati a centrocampo e per questo motivo il rientro di Arthur sarà particolarmente importante per poter dare fiato a Rodrigo Bentancur e Manuel Locatelli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche Weston McKennie sarà un'opzione in mediana, mentre sembra difficile poter fare affidamento su Ramsey che, troppo spesso, è fermo ai box per infortunio. In caso di necessità, inoltre, la Juventus potrà contare anche su Federico Bernardeschi. Il numero 20 juventino, però, serve ad Allegri soprattutto in attacco.

Si aspetta anche Dybala

La Juventus, in questa settimana, capirà definitivamente se Paulo Dybala potrà essere a disposizione per il match contro la Roma. La sensazione è che il numero 10 juventino riuscirà a rientrare ma resta da capire se Massimiliano Allegri lo utilizzerà già dal primo minuto oppure se lo porterà solo in panchina. In ogni caso, il tecnico livornese avrà diversi giorni a disposizione per capire chi schierare contro la Roma. In settimana rientreranno tutti i nazionali e alla vigilia della gara contro i giallorossi la Juventus valuterà quali sono i giocatori che possono giocare e quali sono quelli che necessitano di riposare.