Sabato 16 ottobre alle ore 18 si giocherà Lazio-Inter, incontro valido per il turno numero 8 di Serie A 2021/2022. I biancocelesti, nella giornata precedente, hanno subito una pesante sconfitta allo Stadio Renata Dall'Ara per 3-0 (Barrow, Theate e Hickey) ad opera del Bologna di Mihajlovic. I nerazzurri, invece, hanno vinto in rimonta per 2-1 in trasferta contro il Sassuolo di Dionisi: alla rete di Berardi per i neroverdi nella prima frazione di gioco, hanno risposto Dzeko e Lautaro Martinez per la compagine di Simone Inzaghi nella ripresa. Per le statistiche, l'ultima volta che l'Inter ha sconfitto la Lazio all'Olimpico di Roma, durante gare del campionato italiano, risale al 29 ottobre 2018, quando i nerazzurri si imposero con un rotondo 3-0.

Lazio, Acerbi squalificato per due turni

Mister Sarri e la sua Lazio stanno disputando una stagione di Serie A colma di alti e bassi, considerando gli 11 punti (3 vittorie e 2 pareggi) ottenuti in 7 gare disputate. Per tentare di impensierire l'Inter, il tecnico ex Juventus potrebbe schierare lo spregiudicato 4-3-3, con Reina come estremo difensore. Linea difensiva che sarà formata, con ogni probabilità, da Hysaj e Marusic che ricopriranno i ruoli da terzino, nel frattempo Radu e Luiz Felipe si piazzeranno al centro. Lucas Leiva, Luis Alberto e Milinkovic-Savic, invece, dovrebbero comporre la triade titolare di centrocampo. Il tridente d'attacco, infine, avrà buone chance di essere composto da Felipe Anderson e Pedro ai lati di Muriqi.

Saranno da valutare le condizioni di Ciro Immobile, mentre non sarà del match Acerbi a causa della squalifica per due turni da scontare.

Inter, Dzeko-Lautaro coppia d'attacco

Simone Inzaghi e la sua Inter, a seguito di un punto conquistato in due gare di Champions League, vorranno rifarsi nel massimo campionato italiano. Per provare ad avere la meglio sui biancocelesti, il tecnico ex Lazio potrebbe optare per il fedele 3-5-2, con Handanovic in porta.

Terzetto che sarà presumibilmente formato da Skriniar-De Vrij-Bastoni. Gli interpreti iniziali del centrocampo, invece, dovrebbero essere Darmian e Perisic che agiranno come ali, mentre a far da filtro in mezzo ci saranno Calhanoglu, Barella e Brozovic. Pochi dubbi, infine, sul tandem offensivo che sarà probabilmente guidato da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

Le probabili formazioni di Lazio-Inter:

Lazio (4-3-3): Reina, Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Muriqi, Pedro, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Calhanoglu, Barella, Brozovic, Perisic, L. Martinez, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.