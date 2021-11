L'Inter potrebbe apportare delle modifiche alla rosa già durante la prossima sessione di mercato che si aprirà a gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni, i dirigenti milanesi sarebbero alla caccia di un attaccante che potrebbe sostituire Alexis Sanchez.

L'ex Udinese, che intanto è uscito anzitempo per una contrattura muscolare durante l'impegno della nazionale del Cile, non pare far parte del progetto futuro nerazzurro, anche per il corposo ingaggio che percepisce e soprattutto per i troppi infortuni che da mesi ne stanno limitando le prestazioni.

Potrebbero dunque essere accelerati i discorsi con il centravanti del Torino, Andrea Belotti. L'attaccante granata non ha dimostrato di essere molto in forma di recente (neanche con l'Italia di Roberto Mancini), ma rappresenta un'ottima soluzione perché ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora raggiunto l'accordo per il rinnovo con il Torino di Cairo.

L'Inter, però, non avrebbe mollato neanche la pista Luka Jovic, che attualmente gioca pochissimo con il Real Madrid perchè non sarebbe centrale nel progetto tecnico di Carlo Ancelotti: finora ha collezionato solo 7 presenze, per un totale di 95 minuti in stagione. Per il serbo si potrebbe intavolare una trattativa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Inoltre, le sue caratteristiche sarebbero molto congeniali al modulo di Simone Inzaghi, perché potrebbe agire sia da prima che da seconda punta.

Secondo alcune indiscrezioni Marotta e Piero Ausilio potrebbero inoltre proporre a Sanchez una rescissione consensuale del contratto visto che non sarebbe stato molto accettato lo sfogo che ha avuto dopo la gara vinta contro il Sassuolo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inter: piacerebbe anche Zakaria

Gli Zhang potrebbero dare il via libera anche per la cessione di Matias Vecino. L'ex Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2022 e non sarebbe molto felice del minutaggio che gli sta concedendo il tecnico nerazzurro, quindi potrebbe decidere di non prolungare il suo rapporto con il club. Sulle sue tracce ci sarebbero già Napoli e Roma.

I partenopei lo avrebbero già cercato in estate quando si è infortunato Diego Demme. In Campania ritroverebbe Luciano Spalletti, con il quale ha condiviso due anni proprio all'Inter.

Il suo sostituto potrebbe essere lo svizzero Zakaria, seguitissimo anche da Juventus, Roma e altre società. Il costo dell'elvetico potrebbe essere elevato per le commissioni e per le richieste di stipendio, ma non dovendo pagare il cartellino, è una possibilità da prendere in considerazione. Il suo contratto scade infatti nel 2022 e non ci sarebbero stati ancora dei contatti per il rinnovo con il Borussia Mönchengladbach.