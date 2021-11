L'Inter sarebbe alla ricerca di un attaccante per potenziare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi. L'idea principale sarebbe quella di trovare un profilo caratteristiche simili a quelle di Edin Dzeko. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l'ultimo nome circolato sarebbe quello di Giovanni Simeone che sta vivendo un'ottima stagione tra le fila del Verona.

Il calciatore argentino (figlio d'arte di Diego, peraltro ex giocatore nerazzurro) è di proprietà del Cagliari, ma i veneti potrebbero riscattare il cartellino con una somma di 15 milioni di euro.

Successivamente, poi, la società presieduta da Maurizio Setti potrebbe chiederne 25 per una cessione a titolo definitivo.

La strategia dei dirigenti nerazzurri potrebbe prevedere uno scambio alla pari col Verona, con l'inserimento del portiere Ionut Radu e le prestazioni dell'attaccante Samuele Mulattieri, ora in forza al Crotone in Serie B.

In casa Inter continua anche a tenere banco la pista Nahitan Nandez. L'uruguaiano del Cagliari, seguito anche dal Napoli, già in estate era parso vicino alla destinazione milanese, anche se poi il club nerazzurro ha virato su Denzel Dumfries dal Psv. La pista si potrebbe però riaprire perché il calciatore olandese sta deludendo le aspettative e di fatto è stato scavalcato nelle gerarchie di Inzaghi dal collega di reparto, Matteo Darmian.

Inter: possibile affare con il Real per Luka Jovic

La società presieduta dagli Zhang potrebbe inoltre "sfidare" sul mercato la Juventus per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante serbo Luka Jovic. Il centravanti è ai margini del progetto di Carlo Ancelotti e avrebbe già espresso la volontà di cambiare aria per trovare la giusta continuità calcistica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Con il Real Madrid, intanto, l'amministratore delegato Giuseppe Marotta avrebbe aperto i contatti anche per Dani Ceballos. Il centrocampista sta vivendo una situazione simile a quella dell'attaccante e potrebbe lasciare la Liga per giocare con frequenza anche in vista dei prossimi Mondiali in Qatar. Il contratto dell'ex Arsenal scade nel 2023 e Florentino Perez vorrebbe evitare il rischio di perderlo a parametro zero.

La valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro e l'Inter sarebbe alla finestra, perché non è ancora chiaro il futuro di Christian Eriksen. Il danese potrebbe ritornare in Olanda per giocare nuovamente nell'Ajax dopo il grave problema di salute avuto a giugno.